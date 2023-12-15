В канун праздников "Львовское Рождественское" вдохновляет верить украинцев в рождественские чудеса!

ТМ "Львовское" от Carlsberg Ukraine поддерживает украинцев, а команда ТМ "Львовское Рождественское" мечтает, чтобы каждая украинская семья провела рождественские праздники в своем доме вместе с родными и близкими, несмотря ни на что.

Накануне праздников "Львовское Рождественское" вдохновляет верить украинцев в рождественские чудеса! И какое же Рождество без уютной домашней и семейной атмосферы? Поэтому "Львовское Рождественское" накануне зимних праздников осуществили благотворительный взнос на восстановление домов для пострадавших от войны семей, ведь этот семейный праздник, который действительно объединяет, должен проходить в уютных домах. Бренд воплотил важный шаг для достижения своей цели и перечислил 2 миллиона гривен через платформу UNITED24 на восстановление Украины.

Эти средства будут направлены на восстановление жилых домов в Киевской области, пострадавших от вооруженной агрессии РФ. На сайте UNITED24 размещена интерактивная карта с фото и 3D-визуализацией домов. Каждый желающий может зайти на сайт, выбрать любой дом из перечня, просмотреть повреждения и отслеживать восстановление жилья онлайн.

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Бренд "Львовское" и раньше поддерживал и объединял украинцев, но не ограничивался только участием в благотворительных собраниях. В частности, по инициативе ТМ "Львовское", которая является национальным спонсором сборной Украины по футболу, успешно функционирует благотворительный проект "Лев матча". За все время собрано более 3 миллионов грн и направлено на поддержку Национального реабилитационного центра "Несокрушимые" (UNBROKEN) и БФ "Трибуна героев".