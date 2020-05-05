В образовательном комитете Рады рассказали, будут ли тестировать детей на коронавирус перед 1 сентября

МОН и Минздрав уже разрабатывают протокол безопасности для проведения ВНО, рассказал депутат.

Тестирование детей на коронавирус перед началом нового учебного года возможно, однако, скорее всего, не будет иметь смысла.

Такое мнение высказал председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак, сообщается на сайте партии "Слуга народа".

"Теоретически это возможно, но давайте будем честными – есть ли смысл? Например, мы протестируем ребенка, а через пару дней он случайно заразится от прохожего на улице. Тогда надо или постоянно тестировать, или не тестировать вообще", - сказал депутат.

Он отметил, что важным является соблюдение всех санитарных норм во время учебного процесса.

Читайте такжеКогда откроют садики и школы в Украине

"На сегодня МОН и Минздрав совместно разрабатывают протокол безопасности для проведения ВНО. Там говорится о присутствии не более 15 участников и двух инструкторов в аудитории, маски, перчатки, дезинфекторы, соблюдение социальной дистанции, температурный контроль. Такой же протокол может действовать и на 1 сентября", - рассказал руководитель профильного комитета парламента.

Как сообщал УНИАН, накануне в МОН рассказали, как и когда завершится учебный год в школах.

Читайте также: