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В образовательном комитете Рады рассказали, будут ли тестировать детей на коронавирус перед 1 сентября

19:59, 05 мая 2020
Общество
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Иллюстрация REUTERS

Такое мнение высказал председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак, сообщается на сайте партии "Слуга народа".

"Теоретически это возможно, но давайте будем честными – есть ли смысл? Например, мы протестируем ребенка, а через пару дней он случайно заразится от прохожего на улице. Тогда надо или постоянно тестировать, или не тестировать вообще", - сказал депутат.

Он отметил, что важным является соблюдение всех санитарных норм во время учебного процесса.

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"На сегодня МОН и Минздрав совместно разрабатывают протокол безопасности для проведения ВНО. Там говорится о присутствии не более 15 участников и двух инструкторов в аудитории, маски, перчатки, дезинфекторы, соблюдение социальной дистанции, температурный контроль. Такой же протокол может действовать и на 1 сентября", - рассказал руководитель профильного комитета парламента.

Как сообщал УНИАН, накануне в МОН рассказали, как и когда завершится учебный год в школах.

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