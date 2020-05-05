В образовательном комитете Рады рассказали, будут ли тестировать детей на коронавирус перед 1 сентября
Тестирование детей на коронавирус перед началом нового учебного года возможно, однако, скорее всего, не будет иметь смысла.
Такое мнение высказал председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак, сообщается на сайте партии "Слуга народа".
"Теоретически это возможно, но давайте будем честными – есть ли смысл? Например, мы протестируем ребенка, а через пару дней он случайно заразится от прохожего на улице. Тогда надо или постоянно тестировать, или не тестировать вообще", - сказал депутат.
Он отметил, что важным является соблюдение всех санитарных норм во время учебного процесса.
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"На сегодня МОН и Минздрав совместно разрабатывают протокол безопасности для проведения ВНО. Там говорится о присутствии не более 15 участников и двух инструкторов в аудитории, маски, перчатки, дезинфекторы, соблюдение социальной дистанции, температурный контроль. Такой же протокол может действовать и на 1 сентября", - рассказал руководитель профильного комитета парламента.
Как сообщал УНИАН, накануне в МОН рассказали, как и когда завершится учебный год в школах.
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