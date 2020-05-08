цей матеріал доступний українською

Украинских полицейских и нацгвардейцев начнут тестировать на коронавирус

19:05, 08 мая 2020
Общество
54 0
Правоохранителей проверят на коронавирус / УНИАН

Как сообщает пресс-служба Минздрава, об этом рассказал руководитель ведомства Максим Степанов.

"Безопасность и здоровье украинцев – наш приоритет. Именно поэтому уже в ближайшее время мы введем тестирование на коронавирус для сотрудников органов внутренних дел. Сейчас Минздрав определяет, какое количество сотрудников Национальной полиции и Национальной гвардии необходимо тестировать", - заявил Степанов.

Как сообщал УНИАН, МЗ возобновило переговоры с украинскими учеными относительно изготовления ПЦР-тестов на коронавирус.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter