Украинских полицейских и нацгвардейцев начнут тестировать на коронавирус
19:05, 08 мая 2020Общество
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Сейчас определяют количество сотрудников, которых нужно протестировать.
Правоохранителей проверят на коронавирус / УНИАН
В Украине начнут тестировать на наличие коронавируса сотрудников Национальной полиции и Нацгвардии.
Как сообщает пресс-служба Минздрава, об этом рассказал руководитель ведомства Максим Степанов.
"Безопасность и здоровье украинцев – наш приоритет. Именно поэтому уже в ближайшее время мы введем тестирование на коронавирус для сотрудников органов внутренних дел. Сейчас Минздрав определяет, какое количество сотрудников Национальной полиции и Национальной гвардии необходимо тестировать", - заявил Степанов.
Как сообщал УНИАН, МЗ возобновило переговоры с украинскими учеными относительно изготовления ПЦР-тестов на коронавирус.
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