Украинских полицейских и нацгвардейцев начнут тестировать на коронавирус

Сейчас определяют количество сотрудников, которых нужно протестировать.

В Украине начнут тестировать на наличие коронавируса сотрудников Национальной полиции и Нацгвардии.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, об этом рассказал руководитель ведомства Максим Степанов.

"Безопасность и здоровье украинцев – наш приоритет. Именно поэтому уже в ближайшее время мы введем тестирование на коронавирус для сотрудников органов внутренних дел. Сейчас Минздрав определяет, какое количество сотрудников Национальной полиции и Национальной гвардии необходимо тестировать", - заявил Степанов.

Как сообщал УНИАН, МЗ возобновило переговоры с украинскими учеными относительно изготовления ПЦР-тестов на коронавирус.

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