На Харьковщине обнаружили подпольный цех по производству фальшивых наборов для тестирования на COVID-19.
Читайте такжеВ Херсонской области закупили 35 тысяч некачественных ПЦР-тестов - СБУКак сообщает Государственная фискальная служба (ГФС) Украины, следствие установило, что группа харьковчан наладила подпольное производство наборов для отбора биологического материала для тестирования на наличие COVID-19, которые, в дальнейшем, через подставных физических лиц – предпринимателей поставлялись в лечебные учреждения.
В сопроводительных документах на продукцию злоумышленники при этом отмечали легальные места ее изготовления.
«На основании постановления суда проведен обыск по месту незаконного изготовления и хранения продукции в результате чего, обнаружено и изъято 200 тысяч единиц готовых наборов для тестирования, а также сырье для производства около 400 тысяч средств для тестирования на сумму около 12 миллионов гривень», – говорится в сообщении.
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