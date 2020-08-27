Во время обысков изъяли сырье для производства около 400 тысяч средств для тестирования на сумму около 12 миллионов гривень.

На Харьковщине обнаружили подпольный цех по производству фальшивых наборов для тестирования на COVID-19.

Читайте такжеВ Херсонской области закупили 35 тысяч некачественных ПЦР-тестов - СБУКак сообщает Государственная фискальная служба (ГФС) Украины, следствие установило, что группа харьковчан наладила подпольное производство наборов для отбора биологического материала для тестирования на наличие COVID-19, которые, в дальнейшем, через подставных физических лиц – предпринимателей поставлялись в лечебные учреждения.

В сопроводительных документах на продукцию злоумышленники при этом отмечали легальные места ее изготовления.

«На основании постановления суда проведен обыск по месту незаконного изготовления и хранения продукции в результате чего, обнаружено и изъято 200 тысяч единиц готовых наборов для тестирования, а также сырье для производства около 400 тысяч средств для тестирования на сумму около 12 миллионов гривень», – говорится в сообщении.

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Автор: Катерина Шварц