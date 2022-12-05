Театр начинается с человека: как актеры Драмтеатра в Мариуполе выжили, выбрались из оккупации и возобновили работу в Ужгороде

Часть труппы Донецкого академического областного драматического театра города Мариуполь получила временное пристанище в Ужгороде. УНИАН узнавал, как актеры пережили бомбардировки, смогли выехать на подконтрольную Украине территорию и возобновили деятельность театра на сцене Закарпатского академического облмуздрамтеатра имени братьев Шерегиев (укр.)

Драматический театр в Мариуполе стал широко известен всему миру после страшных событий 16 марта. Тогда россияне нанесли авиаудар по зданию, которое использовалось местными жителями в качестве укрытия. Перед входом в заведение крупными буквами было выведено слово "дети", однако враг не пожалел никого. В результате бомбардировок погибли сотни людей.

Коллектив театра разъехался. Кто – то отправился в Крым или даже в РФ, кто-то-на территории, подконтрольные Украине, в Европу. Из прежнего творческого состава в около двух сотен работников на призыв возродить театр в Ужгороде откликнулись едва более десятка. Они сумели не только возродиться на Закарпатье, но и презентовать спектакль "Крик нации" - о жизни и творчестве украинского поэта Василия Стуса. Мужественные актеры, которые выжили под бомбами, показали всему миру, в том числе агрессору, что украинскую культуру так просто не убить.

От сплошной росийщины-к украинскому мировосприятию

В 2016 году Донецкий академический областной ордена Почета русский драматический театр в Мариуполе переименовали в Донецкий академический областной драматический театр. Именно с того времени он пытался отмежеваться от російщини, правда, как сейчас рассказывает режиссер театра, которая исполняет обязанности директора-художественного руководителя, заслуженная артистка Украины Людмила Колосович, это были только "попытки отмежевания", а не реальное желание. Из названия выкинули слово "русский", а из души театра – нет. Поэтому 80% репертуара после переименования и в дальнейшем составляли произведения российских авторов, которые звучали со сцены на русском языке.

"Донецкий театр в Мариуполе только назывался украинским, на самом деле до одобрения соответствующего законодательства он был российским. Когда переименовался, по сути, это ни на что не повлияло: подавляющее большинство репертуара и в дальнейшем было русскоязычным, актеры общались на русском, и что – то изменить было сложно, - вспоминает Колосович. – Я приехала в Мариупольский театр из Киева, надеясь, что еду работать в украинский театр Донетчины. Мои надежды были напрасными: в основном российские (за корнями и менталитетом) коллеги мою украинскость не воспринимали, это был конфликт двух культур, поэтому после полуторагодичной работы в театре в голове была одна мысль – уволиться. Не успела: началась полномасштабная война...".

Вскоре после начала российского вторжения Людмила получила предложение от Донецкой военной администрации возобновить деятельность театра. Долго не соглашалась.

" Я не хотела возглавлять труппу, потому что подавляющее большинство в ней имели пророссийскую позицию, и я с ними работать категорически не хотела...", - рассказывает она.

Убедила ее просьба возглавить заведение для сохранения украинской культуры Донетчины. Для человека, который имеет украинские корни, который рос в украинской среде и горячо любит Украину, это стало убедительным:"я понимала, что будет трудно, но так же хорошо осознавала и другое: по сравнению с фронтом – это мелочь...".

По ее словам, местом восстановления театра выбрали Ужгород из - за того, что это-самая отдаленная точка от российской границы, от зоны боевых действий. И именно здесь началась новая страница в истории Донецкого драматического театра – на сцене Закарпатского академического областного муздрамтеатра.

Спастись из-под завалов разбомбленного театра и снова выйти на сцену

В конце мая и. о. директора Людмила Колосович, чтобы возобновить деятельность труппы, пригласила к восстановлению театра актеров-мариупольцев, которые были на тот момент на подконтрольной территории Украины и в Европе.

Экс-руководитель музыкальной части театра, актриса Вера Лебединская доставалась самого западного областного центра буквально из-под вражеских обстрелов. Сначала в 2014 – м ей пришлось бежать из оккупированного Донецка-нашла убежище в Мариуполе, впоследствии российский захватчик дошел и туда. В начале марта она схватила кота и личные вещи и поехала в родной театр, там скрывалась вместе с семьей коллеги по театру - в своем кабинете.

В тот страшный день, 16 марта, как вспоминает Вера, с самого утра как будто какое-то напряжение разлилось в воздухе.

"Мне все время хотелось пойти в костюмерный цех, что-то взять, я уже не припомню, что... а моя подруга мне постоянно говорила не идти. Будто чувствовала что-то. И если бы я пошла тогда, то уже не жила бы, - вспоминает актриса. - Потому что буквально через какое-то мгновение услышали гул самолета, свист, спрятались в комнатке, и как будто все застыло... Сильного звука удара не было, а словно какой-то вакуумный бабах. Посыпалась штукатурка, вылетели двери в соседней комнате, начали кричать люди, звать на помощь... И скоро все затихло".

Сергей, муж коллеги Оксаны, растормошил Веру и приказал бежать. Его страшные слова женщина повторяет и сейчас с ужасом: "Там театра больше нет, одни трупы". В чужой куртке, зовя кота, Лебединская выбежала наверх, где ее встретила вражеская артиллерия.

А потом был бежал вслепую вместе с Оксаной, Сергеем и их сынишкой по темным, страшным улицам в сторону моря. Все казалось каким – то апокалиптическим фильмом-разрушенные здания, темнота, страх, отчаяние. Какие-то женщины, которые дали приют, волонтеры, которые помогли выехать в сторону центральной Украины, и вера в чудо: "Только Господь нас спас тогда...".

В Ужгороде Лебединская продолжает работать актрисой. Степенная женщина с невероятно красивыми и грустными глазами признается, что сейчас вспоминать пережитое ей уже чуточку легче. Забывать страшные события помогает время и работа, и за последнее она бесконечно благодарна Людмиле Колосович: "...За то, что работаю, что имею возможность дышать полной грудью – заниматься любимым делом".

Ведущий мастер сцены Игорь Китриш вспоминать пережитое не любит. Он тоже попал в Ужгород по приглашению Колосович, привез сюда семью, здесь строит новую жизнь. Он и его родные тоже видели ад, были в его сердце – там, где навеки остались друзья и знакомые.

"Мы прятались от обстрелов российской артиллерии в Мариупольском театре десять дней: днем жили в моей гримерке, нас там собралось восемь человек, готовили пищу на костре на улице, прячась от обстрелов, а ночью спали в костюмерной. Правда, там не было окон вообще, поэтому мы считали, что там безопасно. Познакомились за то время со многими людьми, которые тоже пришли в подвал заведения искать спасения. Многие из них остались там навсегда", - рассказывает Китриш.

По словам актера, с родными постоянно думали над тем, что надо спасаться, уезжать. Так и случилось: когда собралась колонна автомобилей, которые были готовы вырываться из города, отправились. До соседнего Бердянска, до которого и сотни километров не было, добирались 9 часов – в пробках, еле двигались. Это было 15 марта – за сутки до того, как в театр попала бомба....

Потом были переезды, новые города, квартиры... и звонок Колосович, который помог найти свою цель. В Ужгороде Игорь принял участие в постановке "Крик нации" – спектакле, на котором Мариупольский театр на весь мир закричал, что он жив. В ней актер играл Василия Стуса…

"Если бы украинцы в школе учили Стуса, то войны на Донбассе не было бы..."

Людмила Колосович вспоминает, что собрала всех в Ужгороде и заявила: "Театр умер. Да здравствует театр! Сейчас мы имеем единственный шанс создать на Донбассе первый украинский драматический театр. Это историческое событие".

Следовательно, встал вопрос-что сыграть? Ответ был очевиден-это должна быть пьеса о Василии Стусе.

"Пьесы не было. Все казалось слабым для нашей истории, - рассказывает Колосович. - Поэтому решила, что напишу пьесу сама. Работала над ней с другими актерами, обсуждали, меняли реплики, переписывали. В конце концов, мы завершили эту работу 30 июня, а уже через две недели вышли на сцену с премьерой. Это было мега короткое время для такой постановки. Мы справились, потому что очень хотели этого".

У каждого из семерых актеров в постановке пьесы "Крик нации" было по нескольку ролей, нагрузка была колоссальной, а перевоплощаться приходилось "на ходу".

"Один из актеров как-то во время репетиции задал вопрос: "почему Стус?". А потом, когда постановка состоялась, подошел ко мне и сказал: "Если бы мы в школе учили Стуса, знали его историю, никогда бы на Донбассе не было войны", - вспоминает директор театра и добавляет: "Почему Стус? Потому что Стус-это символ сопротивления, символ несокрушимости. Его убила советская власть за украинскую позицию, но он не сдался до самой смерти. Донецкий театр имеет такую же историю. Поэтому восстановление-это дело чести!".

Можно разбить здание, но сердце театра – никогда

Конец ноября, 10 утра. Несмотря на дождь и отсутствие света к зданию Закарпатского облмуздрамтеатра сходятся актеры. На это время запланирована репетиция очередной экспериментальной постановки – пьесы "Утка", которую на момент подготовки материала к печати уже презентовали на сцене в Ужгороде. Актеры показывают Людмиле Колосович рубашки, розовые ушки и другой реквизит, который удалось найти в магазинах и секонд-хэнде. Так они сами готовятся к спектаклю. Одежда и большую часть реквизита для актеров театра сегодня обеспечивают не костюмеры, а они сами.

"Я им говорю, что это совсем другой театр, мы будем преодолевать трудности, мы будем сами шить костюмы, и я вместе с вами, если надо, но мы будем играть", - рассказывает о обеспечение реквизитом и костюмами Колосович.

Актеры живут в общежитии Института повышения квалификации педагогических работников в Ужгороде, директор театра – вместе с ними.

"Я захотела быть в таких же условиях, как и вся труппа, – говорит она. - Мы все вместе живем в общежитии, мы опять как студенты".

После презентации "крика нации" труппа услышала много пожеланий о постановке спектакля для семейного просмотра. Так возникла идея коллаборации с Закарпатским областным кукольным театром и просто уникальная постановка – "Утка".

Сейчас коллектив воплощает идею сохранения украинских колядок и щедривок Донетчины-это будет вертеп по произведению Пантелеймона Кулиша "Иродова морока". На очереди-подготовка к пьесе авторства Гарсии Лорки"любовь дона Перлимплина".

Также, по замыслу директора, в следующем году обязательно будет спектакль-комедия, потому что такой жанр тоже нужен зрителю. А еще планируются моноспектакли, чтобы раскрыть личность каждого актера, украинскую драматургию, возможно, "Лесную песню".

Кроме того, актеры ищут возможность выйти на европейскую и мировую сцены.

Так, в настоящее время руководитель Мариупольского театра работает в совместном французско-украинском проекте под названием "Memento", основная тема которого – геноцид, в том числе украинского народа. Постановка созвучна событиям в Украине, которая говорит о боль сотен тысяч семей, которые потеряли свои дома, но сохранили достоинство, о разобщенные семьи и абсурдность войны…

"Я хочу, чтобы наш театр работал с художниками всего мира, поэтому мы ищем партнеров везде – в Европе, США, Японии. Мы хотим кричать. Говорим всем, что можно разбить здание, но сердце театра – никогда. Сейчас мы интегрируемся в Европу, а Европа – в Украину. Искусством Украины интересуется мир", - рассказывает директор.

Людмила Колосович не исключает, что после деоккупации театр может вернуться в Мариуполь. Впрочем, для этого надо будет построить новое здание: "Поймите меня правильно: на кладбище не танцуют и не поют. Поэтому сначала надо построить театр, а потом переезжать".

При этом, актеры Мариупольского драмтеатра уверены, что строить стоит на новом месте. А там, где было старое здание, нужен мемориал памяти о людях, которых убили российские захватчики.

Наталья Петервари