читати українською
Наталия Петервари
Драмтеатр в Мариуполе, который уничтожили россияне / фото REUTERS

Театр начинается с человека: как актеры Драмтеатра в Мариуполе выжили, выбрались из оккупации и возобновили работу в Ужгороде

13:04, 05.12.2022
12 мин. 221

Часть труппы Донецкого академического областного драматического театра города Мариуполь получила временное пристанище в Ужгороде. УНИАН узнавал, как актеры пережили бомбардировки, смогли выехать на подконтрольную Украине территорию и возобновили деятельность театра на сцене Закарпатского академического облмуздрамтеатра имени братьев Шерегиев (укр.)

Драматический театр в Мариуполе стал широко известен всему миру после страшных событий 16 марта. Тогда россияне нанесли авиаудар по зданию, которое использовалось местными жителями в качестве укрытия. Перед входом в заведение крупными буквами было выведено слово "дети", однако враг не пожалел никого. В результате бомбардировок погибли сотни людей.

Коллектив театра разъехался. Кто – то отправился в Крым или даже в РФ, кто-то-на территории, подконтрольные Украине, в Европу. Из прежнего творческого состава в около двух сотен работников на призыв возродить театр в Ужгороде откликнулись едва более десятка. Они сумели не только возродиться на Закарпатье, но и презентовать спектакль "Крик нации" - о жизни и творчестве украинского поэта Василия Стуса. Мужественные актеры, которые выжили под бомбами, показали всему миру, в том числе агрессору, что украинскую культуру так просто не убить.

Людмила Колосович, фото предоставлено ею

От сплошной росийщины-к украинскому мировосприятию

В 2016 году Донецкий академический областной ордена Почета русский драматический театр в Мариуполе переименовали в Донецкий академический областной драматический театр. Именно с того времени он пытался отмежеваться от російщини, правда, как сейчас рассказывает режиссер театра, которая исполняет обязанности директора-художественного руководителя, заслуженная артистка Украины Людмила Колосович, это были только "попытки отмежевания", а не реальное желание. Из названия выкинули слово "русский", а из души театра – нет. Поэтому 80% репертуара после переименования и в дальнейшем составляли произведения российских авторов, которые звучали со сцены на русском языке.   

"Донецкий театр в Мариуполе только назывался украинским, на самом деле до одобрения соответствующего законодательства он был российским. Когда переименовался, по сути, это ни на что не повлияло: подавляющее большинство репертуара и в дальнейшем было русскоязычным, актеры общались на русском, и что – то изменить было сложно, - вспоминает Колосович. – Я приехала в Мариупольский театр из Киева, надеясь, что еду работать в украинский театр Донетчины. Мои надежды были напрасными: в основном российские (за корнями и менталитетом) коллеги мою украинскость не воспринимали, это был конфликт двух культур, поэтому после полуторагодичной работы в театре в голове была одна мысль – уволиться. Не успела: началась полномасштабная война...".

Вскоре после начала российского вторжения Людмила получила предложение от Донецкой военной администрации возобновить деятельность театра. Долго не соглашалась.

" Я не хотела возглавлять труппу, потому что подавляющее большинство в ней имели пророссийскую позицию, и я с ними работать категорически не хотела...", - рассказывает она.

Убедила ее просьба возглавить заведение для сохранения украинской культуры Донетчины. Для человека, который имеет украинские корни, который рос в украинской среде и горячо любит Украину, это стало убедительным:"я понимала, что будет трудно, но так же хорошо осознавала и другое: по сравнению с фронтом – это мелочь...".

По ее словам, местом восстановления театра выбрали Ужгород из - за того, что это-самая отдаленная точка от российской границы, от зоны боевых действий. И именно здесь началась новая страница в истории Донецкого драматического театра – на сцене Закарпатского академического областного муздрамтеатра.

Спастись из-под завалов разбомбленного театра и снова выйти на сцену

В конце мая и. о. директора Людмила Колосович, чтобы возобновить деятельность труппы, пригласила к восстановлению театра актеров-мариупольцев, которые были на тот момент на подконтрольной территории Украины и в Европе.

Вера Лебединская / фото Владимир Мищенко

Экс-руководитель музыкальной части театра, актриса Вера Лебединская доставалась самого западного областного центра буквально из-под вражеских обстрелов. Сначала в 2014 – м ей пришлось бежать из оккупированного Донецка-нашла убежище в Мариуполе, впоследствии российский захватчик дошел и туда. В начале марта она схватила кота и личные вещи и поехала в родной театр, там скрывалась вместе с семьей коллеги по театру - в своем кабинете.

В тот страшный день, 16 марта, как вспоминает Вера, с самого утра как будто какое-то напряжение разлилось в воздухе.

"Мне все время хотелось пойти в костюмерный цех, что-то взять, я уже не припомню, что... а моя подруга мне постоянно говорила не идти. Будто чувствовала что-то. И если бы я пошла тогда, то уже не жила бы, - вспоминает актриса. - Потому что буквально через какое-то мгновение услышали гул самолета, свист, спрятались в комнатке, и как будто все застыло... Сильного звука удара не было, а словно какой-то вакуумный бабах. Посыпалась штукатурка, вылетели двери в соседней комнате, начали кричать люди, звать на помощь... И скоро все затихло".

Сергей, муж коллеги Оксаны, растормошил Веру и приказал бежать. Его страшные слова женщина повторяет и сейчас с ужасом: "Там театра больше нет, одни трупы". В чужой куртке, зовя кота, Лебединская выбежала наверх, где ее встретила вражеская артиллерия. 

А потом был бежал вслепую вместе с Оксаной, Сергеем и их сынишкой по темным, страшным улицам в сторону моря. Все казалось каким – то апокалиптическим фильмом-разрушенные здания, темнота, страх, отчаяние. Какие-то женщины, которые дали приют, волонтеры, которые помогли выехать в сторону центральной Украины, и вера в чудо: "Только Господь нас спас тогда...".  

В Ужгороде Лебединская продолжает работать актрисой. Степенная женщина с невероятно красивыми и грустными глазами признается, что сейчас вспоминать пережитое ей уже чуточку легче. Забывать страшные события помогает время и работа, и за последнее она бесконечно благодарна Людмиле Колосович: "...За то, что работаю, что имею возможность дышать полной грудью – заниматься любимым делом".  

Ведущий мастер сцены Игорь Китриш в роли Василия Стуса в спектакле «Крик нации» / фото Владимир Мищенко

Ведущий мастер сцены Игорь Китриш вспоминать пережитое не любит. Он тоже попал в Ужгород по приглашению Колосович, привез сюда семью, здесь строит новую жизнь. Он и его родные тоже видели ад, были в его сердце – там, где навеки остались друзья и знакомые.

"Мы прятались от обстрелов российской артиллерии в Мариупольском театре десять дней: днем жили в моей гримерке, нас там собралось восемь человек, готовили пищу на костре на улице, прячась от обстрелов, а ночью спали в костюмерной. Правда, там не было окон вообще, поэтому мы считали, что там безопасно. Познакомились за то время со многими людьми, которые тоже пришли в подвал заведения искать спасения. Многие из них остались там навсегда", - рассказывает Китриш.

По словам актера, с родными постоянно думали над тем, что надо спасаться, уезжать. Так и случилось: когда собралась колонна автомобилей, которые были готовы вырываться из города, отправились. До соседнего Бердянска, до которого и сотни километров не было, добирались 9 часов – в пробках, еле двигались. Это было 15 марта – за сутки до того, как в театр попала бомба.... 

Потом были переезды, новые города, квартиры... и звонок Колосович, который помог найти свою цель. В Ужгороде Игорь принял участие в постановке "Крик нации" – спектакле, на котором Мариупольский театр на весь мир закричал, что он жив. В ней актер играл Василия Стуса…

Игорь Китриш в роли Василия Стуса в спектакле «Крик нации» / фото Владимир Мищенко

"Если бы украинцы в школе учили Стуса, то войны на Донбассе не было бы..."

Людмила Колосович вспоминает, что собрала всех в Ужгороде и заявила: "Театр умер. Да здравствует театр! Сейчас мы имеем единственный шанс создать на Донбассе первый украинский драматический театр. Это историческое событие". 

Следовательно, встал вопрос-что сыграть? Ответ был очевиден-это должна быть пьеса о Василии Стусе.

"Пьесы не было. Все казалось слабым для нашей истории, - рассказывает Колосович. - Поэтому решила, что напишу пьесу сама. Работала над ней с другими актерами, обсуждали, меняли реплики, переписывали. В конце концов, мы завершили эту работу 30 июня, а уже через две недели вышли на сцену с премьерой. Это было мега короткое время для такой постановки. Мы справились, потому что очень хотели этого".

У каждого из семерых актеров в постановке пьесы "Крик нации" было по нескольку ролей, нагрузка была колоссальной, а перевоплощаться приходилось "на ходу".

"Один из актеров как-то во время репетиции задал вопрос: "почему Стус?". А потом, когда постановка состоялась, подошел ко мне и сказал: "Если бы мы в школе учили Стуса, знали его историю, никогда бы на Донбассе не было войны", - вспоминает директор театра и добавляет: "Почему Стус? Потому что Стус-это символ сопротивления, символ несокрушимости. Его убила советская власть за украинскую позицию, но он не сдался до самой смерти. Донецкий театр имеет такую же историю. Поэтому восстановление-это дело чести!".

Репетиция / фото Владимир Мищенко

Можно разбить здание, но сердце театра – никогда

Конец ноября, 10 утра. Несмотря на дождь и отсутствие света к зданию Закарпатского облмуздрамтеатра сходятся актеры. На это время запланирована репетиция очередной экспериментальной постановки – пьесы "Утка", которую на момент подготовки материала к печати уже презентовали на сцене в Ужгороде. Актеры показывают Людмиле Колосович рубашки, розовые ушки и другой реквизит, который удалось найти в магазинах и секонд-хэнде. Так они сами готовятся к спектаклю. Одежда и большую часть реквизита для актеров театра сегодня обеспечивают не костюмеры, а они сами.

"Я им говорю, что это совсем другой театр, мы будем преодолевать трудности, мы будем сами шить костюмы, и я вместе с вами, если надо, но мы будем играть", - рассказывает о обеспечение реквизитом и костюмами Колосович. 

Актеры живут в общежитии Института повышения квалификации педагогических работников в Ужгороде, директор театра – вместе с ними.

"Я захотела быть в таких же условиях, как и вся труппа, – говорит она. - Мы все вместе живем в общежитии, мы опять как студенты".

После презентации "крика нации" труппа услышала много пожеланий о постановке спектакля для семейного просмотра. Так возникла идея коллаборации с Закарпатским областным кукольным театром и просто уникальная постановка – "Утка".

Сейчас коллектив воплощает идею сохранения украинских колядок и щедривок Донетчины-это будет вертеп по произведению Пантелеймона Кулиша "Иродова морока". На очереди-подготовка к пьесе авторства Гарсии Лорки"любовь дона Перлимплина".

Также, по замыслу директора, в следующем году обязательно будет спектакль-комедия, потому что такой жанр тоже нужен зрителю. А еще планируются моноспектакли, чтобы раскрыть личность каждого актера, украинскую драматургию, возможно, "Лесную песню".

Кроме того, актеры ищут возможность выйти на европейскую и мировую сцены.

Так, в настоящее время руководитель Мариупольского театра работает в совместном французско-украинском проекте под названием "Memento", основная тема которого – геноцид, в том числе украинского народа. Постановка созвучна событиям в Украине, которая говорит о боль сотен тысяч семей, которые потеряли свои дома, но сохранили достоинство, о разобщенные семьи и абсурдность войны…

"Я хочу, чтобы наш театр работал с художниками всего мира, поэтому мы ищем партнеров везде – в Европе, США, Японии. Мы хотим кричать. Говорим всем, что можно разбить здание, но сердце театра – никогда. Сейчас мы интегрируемся в Европу, а Европа – в Украину. Искусством Украины интересуется мир", - рассказывает директор.

Людмила Колосович не исключает, что после деоккупации театр может вернуться в Мариуполь. Впрочем, для этого надо будет построить новое здание: "Поймите меня правильно: на кладбище не танцуют и не поют. Поэтому сначала надо построить театр, а потом переезжать".

При этом, актеры Мариупольского драмтеатра уверены, что строить стоит на новом месте. А там, где было старое здание, нужен мемориал памяти о людях, которых убили российские захватчики.

Наталья Петервари

google newsУНИАН в Google News
загрузка...
Война в Украине
Куда обращаться беженцам во ЛьвовеКак выехать из Украины мужчинамКак получить белый билетМобилизация в УкраинеНовости Кременчуга
Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыНовости ДнепраНовости ХарьковаНовости Львова
Новости экономики
Тарифы на газУкрзализныцяКурс доллараБиткоин – курсТарифы на электроэнергию
Прогноз погоды
Погода на завтраПогода на неделюПогода на месяцСиноптикПогода Киев
Гороскоп
Гороскоп на сегодняГороскоп на завтраГороскоп на неделюЛунный посевной календарь на сентябрь 2022Лунный календарь на сентябрь 2022Китайский гороскоп на сентябрь 2022
Какой сегодня праздник
Новый год 2023Рождество 2023Рождественский пост 2022-День Святого Николая 2022Лунный календарь стрижек декабрьЛунный посевной календарь декабрь 2022Именины в декабре 2022
Лайфхаки
Как приготовить еду в квартире без газа и электричестваЧем можно отапливать комнату зимойДелаем спиртовой обогревательКак сделать, чтобы свеча долго горелаОбогреватель своими рукамиКак дольше хранить продукты свежимиЧто купить в дом на случай отключения светаКак сделать грелку из бутылки, соли или крупыКак вызвать скорую без света
Lite
РецептыЛайфхакиМодаМагнитные буриЛунный календарь
Авиация
F-15 для УкраиныF-16 для УкраиныСу-30Су-34Ка-52 АллигаторAH-64 ApacheF/A-18 Super HornetШтурмовик A-10Ми-17Су-35Су-57
Танки, БМП, БТР
Танк Leopard 2A4БМП MarderБТР M113БТР PiranhaБМП M80ALAV ACSV Super BisonБТР FuchsТанк PT-91 TwardyБТР M113AS4Bushmaster
Ракеты, ЗРК
Ракетная система M142 HIMARSРакета HarpoonЗРК PatriotКомплекс RBS-17Ракетная система M270ЗРК AspideЗРК StormerИскандерNaval Strike MissileЗРК IRIS-T SLM
БПЛА (дроны)
Ударный дрон Gray EagleRQ-4 Global HawkФорпостSwitchbladeОрионОрлан-10MQ-9 ReaperPumaPD-2Дроны-камикадзеАнтидроновые ружья
Артиллерия
САУ M109Гаубица L118Гаубица FH70САУ KrabСАУ ZuzanaСАУ CAESARСАУ PzH 2000РСЗО RM-70 VampireСАУ GepardГаубица M777САУ Dita
Оружие РФ
Черноморский флот РФИстребитель Су-57Ту-22М3БТР-82Т-80Буян-МБМП БасурманинРакета Х-59 ОводСарматБМПТ ТерминаторТ-90М Прорыв
Оружие ВСУ
РСЗО БуревийВСУ и НАТО: сравнениеНептунСтугнаПТРК КорсарСАУ Богдана
Холостяк

Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности О нас Редакционная политика Мы в соцсетях
Мы используем cookies
Соглашаюсь