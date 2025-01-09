Бригаду во Франции подготовили по старым протоколам и не обеспечили современными средствами ведения войны, в частности дронами и РЭБом.

Ситуация со 155 бригадой им. Анны Киевской обусловлена ошибками не только с украинской стороны, но и с французской.

Об этом заявил командир подразделения разведки ВСУ Денис Ярославский в эфире "Киев24".

По его словам, бригаду во Франции подготовили по старым протоколам и не обеспечили современными средствами ведения войны, в частности дронами и РЭБом.

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Как отметил представитель разведки, Украина не могла не отправлять своих военных на обучение, потому что Франция выдвинула условия: если наша страна не отправляет бойцов на подготовку, то они не дают нам оружие. Речь шла, в частности, о САУ "Цезарь" и бронетехнике.

Он отметил, что французская сторона должна была научить украинскую бригаду, предоставить мастер-классы, как пользоваться оружием, предоставленное нашими партнерами.

"Эта ситуация открыла более широкий горизонт проблем, который сейчас есть в подготовке войск странами Альянса. То есть эта бригада была под патронатом Эмануэля Макрона, что говорит об уровне учений. Они готовили ее действительно лучшими специалистами Франции. Но на выходе мы видим, что эта бригада не была укомплектована современными средствами поражения. Эта бригада была укомплектована и подготовлена по протоколам учений, по протоколам войны конца 20 века. Франция выпустила бригаду без единого средства беспилотных систем, без средств РЭБ, РЭР", - сказал Ярославский.

При этом военный подчеркнул, что Франция - это "космическое" государство, которое имеет партнерские отношения с корпорациями, которые сейчас выпускают самые современные виды вооружения беспилотных систем, средств радиоэлектронной борьбы, разведки и тому подобное.

"Но Франция не предоставила ни одного инструктажа, ни одного современного вида вооружения для этой бригады. Эта проблема показывает, что в странах Альянса даже образцовые бригады готовят по старым протоколам и это роковая ошибка. Это прежде всего должны осознать наши партнеры в Альянсе", - отметил Ярославский.

Военный отметил, что протоколы учений в странах НАТО одинаковы, что во Франции, что в Германии. Поэтому сейчас страны Альянса должны понять, что война изменилась, что их учения уже не работают.

"Французы дали "Цезарь", но не понимают, что при развертывании этого комплекса прилетит "Ланцет" и его не будет за 5 минут. Если мы нашим партнерам это не объясним, тогда у них будут очень большие проблемы с россиянами. Потому что россияне - это уже эволюционировавшая армия, современная", - отметил Ярославский.

По его убеждению, Украине надо общаться с партнерами и разъяснять ситуацию.

"Французская сторона полностью выполнила свои обязательства по подготовке украинских военных. Но. Мы доверились Франции, рассчитывали, что они научат наших солдат современной войне. Этого не произошло, потому что французы не знают современную войну. Второе - наша проблема, что мы не выставили критерии современной войны. То есть мы отдали (на обучение военных) под протоколы НАТО, а надо было выставить специальные критерии, то есть сказать, что давайте свои средства РЭБ и РЭР, давайте свои дроны. Они же уже лазеры придумали, которыми дроны сбивают... То есть Франция выполнила свои обязанности, но выполнила их на уровне конца 20 века. Они бы еще нас как мушкетеров на шпагах потренировали", - сказал Ярославский.

При этом отметил, что еще год назад слышал от собратьев, которые возвращаются с учений из-за рубежа, что они сами обучают инструкторов из Альянса.

"То есть начинается занятие, инструкторы что-то преподают, а потом меняют риторику и уже записывают в свои блокноты то, что говорят наши бойцы. Мы на сегодняшний день одна из самых современных армий в мире. Страны Альянса не воевали в полноценной континентальной войне ни разу со времени Первой мировой. А даже война 2022 года и война 2024 года - две разные войны. И Альянс это должен понять и отправлять к нам инструкторов, чтобы они получили боевой опыт, который потом смогут имплементировать в новые протоколы учений в своих странах", - говорит военный.

Скандал со 155 бригадой - что стоит знать

Как сообщал УНИАН, вчера командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-майор Михаил Драпатий сообщил, что украинским командованием проанализирована ситуация во вновь созданной 155-й механизированной бригаде имени Анны Киевской, которая проходила подготовку во Франции и должна была усилить позиции ВСУ на Покровском направлении, но начала "разваливаться", не доехав до фронта.

Генерал заверил, что системные недостатки при формировании бригады проанализированы, им дана оценка, по отдельным вопросам уже реализуются решения.

Информация о "самоволке" бойцов бригады первым обнародовало издание Forbes в начале января. Как отмечало издание, эта бригада является одной из немногих в ВСУ, которая имеет на вооружении немецкие танки "Леопард 2" и французские гаубицы "Цезарь".

Номинально в штате бригады должно было бы быть более 5800 военнослужащих, что сделало бы ее одной из крупнейших в ВСУ. Но, как пишет Forbes, около 1700 военнослужащих самовольно покинули бригаду, когда в течение 9 месяцев она проходила подготовку в Украине, Польше и Франции. По состоянию на ноябрь почти 500 солдат все еще находились в "самоволке", говорилось в публикации.

По информации командующего Сухопутными войсками ВСУ, 155-я бригада сейчас выполняет боевые задачи на фронте: "несмотря на все сложности, заняла полосу, выполняет боевые задачи, держит позиции, и параллельно - работает над устранением ошибок и улучшением боеспособности".

По словам Драпатого, новому командиру бригады оказывается поддержка руководства Сухопутных войск. Фокус при этом направлен на комплектовании бригады опытными офицерами и командирами всех звеньев.

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