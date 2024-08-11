Им итоге оказали всю необходимую помощь и доставили в пограничное подразделение.

Украинские пограничники задержали супругов из Чехии, которые незаконно пересекли границу Украины. Как оказалось, иностранцы путешествовали по туристическим маршрутам Словакии, но заблудились.

"Супружеская пара граждан Чехии, путешествуя по туристическим маршрутам Словакии, потеряла ориентировку и невольно нарушила государственную границу Украины", - сообщили в Государственной пограничной службе.

По словам пограничников, супругов чехов задержали, когда те зашли горными тропами на четыре километра вглубь территории Украины. Им итоге оказали всю необходимую помощь и доставили в пограничное подразделение для составления административно-процессуальных документов по ст.204-1 КУоАП. За незаконное пересечение государственной границы Украины нарушителям придется все же ответить.

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Курьезные случаи на границе

В апреле группа поляков на квадроциклах незаконно пересекла границу Украины. Иностранцы объяснили, что являются членами сообщества, которое занимается экстремальным прокатом кроссовых мотоциклов и квадроциклов

"Из-за проблем со связью, иностранцы заблудились, потеряли ориентировку на местности и не заметили, как оказались на территории Украины", - пояснили пограничники.

Дела были направлены в суд. Впоследствии, в порядке реадмиссии, иностранцев вернут в Венгрию.

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