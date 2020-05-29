Стрельба в Броварах: Аваков уточнил количество задержанных и анонсировал их арест (видео)

Конфликт произошел из-за рынка пассажирских перевозок между Киевом и его городом-спутником.

Министр внутренних дел Арсен Аваков уточнил количество участников и задержанных в резонансной стрельбе автоперевозчиков в Броварах, которая произошла сегодня утром.

Об этом говорится в видеообращении Авакова, опубликованном пресс-службой МВД.

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"На сегодняшний момент, 28 человек, участников этой потасовки, задержаны, из них 22 предъявлены обвинения, они фактически по 208-й статье арестованы. Очень рассчитываем, что при поддержке прокуратуры в судах завтра им будет вынесен безальтернативный арест и эти люди надолго сядут в тюрьму", - сказал министр.

Аваков подтвердил, что конфликт произошел из-за пассажирских перевозок между Киевом и Броварами. Он также рассказал, что в результате стрельбы пострадали окна в квартирах жителей города.

Глава МВД также заявил, что намерен лично курировать расследование данного дела.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 мая, в Броварах Киевской области произошел конфликт со стрельбой относительно междугородных маршрутных перевозок.

В результате конфликта пострадали три человека, двое из них с огнестрельными ранениями находятся в больнице.

Правоохранители начали досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 4 ст. 296 (хулиганство), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами), ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества), а также по ст. 15 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство двух и более лиц) Уголовного кодекса Украины.

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