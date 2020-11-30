В Украине действует три крупные группы людей, которые превратили активистскую правозащитную деятельность в доходный бизнес.

Об этом в блоге на Цензор.нет пишет журналист и блогер Сергей Иванов.

«Если составить субъективный рейтинг организаций, которые надежно поставили активизм на бизнес-рельсы, первая тройка выглядит следующим образом: "Стоп Коррупции" Романа Бочкалы, "Твердыня - Стоп Произволу" Сергея Северина и группа экс-"свободовца" Игоря Мирошниченко. Группировка Бочкалы - по факту медиагруппа, объединенная вокруг проекта журналистских “расследований”. "Твердыня - Стоп Произволу", а также бойцы Мирошниченко - скорее организации прямого действия с собственными боевиками и акционистами», - пишет журналист.

По его словам, наиболее лакомые заказы эти так называемые активисты получают со строительного рынка.

«Во-первых, этот рынок может себе позволить затяжные и дорогие войны, во-вторых, именно здесь они могут обеспечить максимальную эффективность в сугубо прикладном контексте - например, ломать заборы или блокировать застройки. Заказчиками таких акций обычно выступают либо конкуренты, либо "смотрящие" за рынком, которым застройщик забыл или не захотел дать откат», - отмечает Сергей Иванов.

«Так, ГО "Твердыня" и "Стоп беспределу" были основаны в 2016-2017 годах, и они одновременно занимаются и борьбой с застройщиками, и наоборот – их защитой от недовольных жителей. Уже с 2019 года обе ГО сосредоточились на стройках, системно преследуя одного из крупных застройщиков и блокируя все его объекты с помощью штатных бабушек-"подставок" для плакатов и транспарантов», - пишет журналист.

Активистской деятельностью зарабатывает и бывший депутат от ВО «Свобода» Игорь Мирошниченко. Правда, он не создавал отдельной структуры, которая бы ассоциировалась с ним, а ситуативно работает с разными группами активистов.

Так, по словам Сергея Иванова, Мирошниченко постоянно попадает в скандалы.

«В июле 2018 года владелец девелоперской компании "ZIM Capital Group" Заголюк публично обвинил Мирошниченко в вымогательстве сначала 200, а потом и 400 квадратных метров в ЖК Parkland за "спокойную атмосферу на стройплощадке". В 2015 году однопартиец Владимир Тищенко в суде Мирошниченко обвинил в том, что он взял денег у застройщика на "Осокорках" и лоббировал строительство Валерия Хорошковского на Печерске. В этом году в вымогательстве Мирошниченко обвинял депутат Кучеренко, а также застройщик "Интергал-Буд"», - подчеркивает Сергей Иванов.

Также расследователь выяснил, что в декларации Игоря Мирошниченко почти все имущество записано на сестру Татьяну. Якобы она открыла компанию «Ла террасса», которая управляет одноименным рестораном на Подоле, а жена Галина стала владелицей отеля «Нивки Плаза».

В свою очередь ОО «Стоп Коррупции» позиционирует себя как журналистский проект борцов с коррупцией и незаконными стройками. Организация была создана в 2015 году Романом Бочкалой, Тарасом Лиликом и Богданом Хмельницким. За свои услуги эти «журналисты», по данным Иванова, получают от $5-10 тыс, и ездят на дорогих автомобилях – у Романа Бочкалы Range Rover, у его коллеги Богдана Майданюка (Хмельницкого) – Mercedes-Benz G-Class.

«С коррупцией организация "борется" максимально избирательно. Скажем, они активно атакуют стройку на улице Редутной или ресторан "Компот" на Почтовой площади, но скандальную "Патриотику на озерах", 43 высотки в зеленой зоне от банка "Аркада" они активно защищали минимум два года - с 2017 по 2019 г. г. В общем "стопкоровцы" сняли о "Патриотике" около 30 хвалебных сюжетов, параллельно поливая грязью "Экопарк Осокорки"», - пишет Иванов.

По словам журналиста, кроме основных названных трех групп есть еще другие, меньшие структуры. Например, тандем экс-нардепа Юрия Левченко и его партнера по партии «Народовластие» Святослава Кутняка.

Напоследок Сергей Иванов подытожил основные признаки псевдоактивистов. Это нелогичный выбор объектов и их количество, несопоставимость доходов расходам, дружба с отдельными представителями силовых структур и деятельность, которая сопровождается скандалами и заказными новостями.

«Благодаря таким персонажам само слово “активист” приобрело откровенно негативную коннотацию, ассоциируясь с хитрыми и шумными неокомсомолцами, которые оказывают различное давление на персон, назодящихся в сфере их интереса, и приводит к тотальному разочарованию в гражданском обществе», - заключает Сергей Иванов.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН