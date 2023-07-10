Пока конечного решения нет, но генсек НАТО предложил пакет из трех элементов.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил на брифинге, что на саммите Альянса в Вильнюсе могут согласовать будущее присоединение Украины без этапа ПДЧ.

Кроме того, на Западе должны принять программу поддержки, чтобы приблизить Украину к НАТО. По словам генсека, пока конечного решения нет - продолжаются консультации по решениям, которые будут приняты на саммите НАТО, однако он убежден, что там будет четкий сигнал относительно Украины.

Генсек НАТО отметил, что он предложил пакет, в который входят три элемента:

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программа практической поддержки, чтобы приблизить Украину к НАТО;

создание совета Украина-НАТО;

отмена ПДЧ для Украины.

"Все страны НАТО соглашаются, что Украина станет членом НАТО. На саммите будут решения, которые прочно это подтвердят. Мы стремимся обсудить это с лидерами НАТО. Я надеюсь, что будет согласовано необходимое решение", - сказал Столтенберг.

Вступление Украины в НАТО

Как известно, в прошлом году Украина подала заявку на ускоренную процедуру членства в Альянсе.

Уже завтра, 11 июля, в Вильнюсе (Литва) стартует саммит НАТО, на котором украинские власти ожидают получить конкретное решение относительно своего членства в Альянсе.

Президент Владимир Зеленский призвал американского лидера пригласить Украину в НАТО уже сейчас, однако Байден ответил, что Украина не готова к членству в НАТО Иду.

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