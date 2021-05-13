На побочные реакции после прививки против COVID-19 пожаловалось 0,22% вакцинированных украинцев.
Читайте такжеВся Украина перешла в "желтую" зону карантинаОб этом Радио Свобода рассказал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.
По состоянию на 11 мая общее количество вакцинированных составило 884 547 человек.
"После вакцинации любая реакция или ухудшение состояния здоровья, которое происходит с человеком в течение месяца, расценивается как событие, которое совпало во времени с вакцинацией. Проводится соответствующее расследование: было ли это в результате вакцинации или это совпало по времени с вакцинацией", - рассказал Ляшко.
Больше всего обращений поступило после прививки вакциной AstraZeneca (Covishield).
"По вакцине Covishield – одна тысяча сообщений из всех провакцинированных. По вакцине CoronaVac – 7 сообщений, по вакцине Pfizer – 7 сообщений и по вакцине AstraZeneca (Южная Корея– ред.) – 177 сообщений", – сказал он.
К самым распространенным реакциям на вакцинацию относятся: боль в месте прививки, покраснение, аллергическая реакция, головная боль, повышение температуры.
Вакцинация против COVID - 19 в Украине
- В Украине кампания по вакцинации началась 24 февраля.
- Прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Институте сыворотки крови в Индии, вакциной CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech и вакциной Comirnaty производство Pfizer / BioNTech, полученной по глобальной инициативе COVAX.
- Кроме того, в рамках COVAX 23 апреля в Украину прибыло более 367 тыс. 200 доз вакцины AstraZeneca-SKBio производства Южной Кореи.
По словам министра здравоохранения Украины Максима Степанова, украинские медики в кабинетах прививок могут делать до 10 млн прививок против COVID-19 в месяц.
В Европейском агентстве лекарственных средств сообщали, что риск образования тромбов может возникнуть у одного из 100 тыс. вакцинированных препаратом от AstraZeneca.
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