По этим фактам проводится расследование.

На побочные реакции после прививки против COVID-19 пожаловалось 0,22% вакцинированных украинцев.

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По состоянию на 11 мая общее количество вакцинированных составило 884 547 человек.

"После вакцинации любая реакция или ухудшение состояния здоровья, которое происходит с человеком в течение месяца, расценивается как событие, которое совпало во времени с вакцинацией. Проводится соответствующее расследование: было ли это в результате вакцинации или это совпало по времени с вакцинацией", - рассказал Ляшко.

Больше всего обращений поступило после прививки вакциной AstraZeneca (Covishield).

"По вакцине Covishield – одна тысяча сообщений из всех провакцинированных. По вакцине CoronaVac – 7 сообщений, по вакцине Pfizer – 7 сообщений и по вакцине AstraZeneca (Южная Корея– ред.) – 177 сообщений", – сказал он.

К самым распространенным реакциям на вакцинацию относятся: боль в месте прививки, покраснение, аллергическая реакция, головная боль, повышение температуры.

Вакцинация против COVID - 19 в Украине

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Автор: Людмила Жерновская