Глава КРАИЛ Иван Рудой настолько испугался этой темы, что на первом заседании одному из членов комиссии стало плохо и кворум сорвали.

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) располагает справкой Службы безопасности Украины о связях букмекера Pin-UP со страной-агрессором Российской Федерацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста Евгения Плинского.

"В КРАИЛ лежит справка от СБУ о ее связях со страной агрессором и рассмотрение которой должно было лишить ее лицензии. Но глава КРАИЛ Иван Рудой настолько испугался этой темы, что на первом заседании одному из членов комиссии стало плохо и кворум сорвали, а на втором заседании Рыжий просто забыл об ООО "Укр Гейм Технолодже", - пишет журналист.

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Он также утверждает, что у букмекера связи с фирмами пророссийского политика Виктора Медведчука, которые до войны занимались импортом угля из РФ в Украину.

В частности, Марина Ильина, возглавляющая PIN-UP Global и являющаяся учредителем ООО "Пин-Ап", также была основателем ООО "А-Трейд" и кипрской компании Piprose Holding Ltd.

"Ее предыдущим владельцем указана кипрская Karmelino Investments Ltd, которая также является номинальным директором в ряде юрлиц и предположительно связана с импортом угля из РФ в Украину, основателем пророссийской партии "ОПЗЖ" Виктором Медведчуком", – пишет журналист.

Информация о письме СБУ частично подтверждается решением КРАИЛ от 8 августа по аннулированию лицензии для одной из двух компаний PIN-UP – ООО "Виктория Софт".

В анонсе 1 августа на сайте КРАИЛ шла речь о намерении Комиссии аннулировать лицензии двум юридическим лицам PIN-UP - ООО "Укр Гейм Технолоджи" и ООО "Виктория-Софт" на основании "полученной информации о наличии опосредованных отношений контроля резидентами Р".

Однако 8 августа КРАИЛ сославшись на письмо СБУ о связях Pin-UP с Россией, аннулировала лицензию только для одного юридического лица – ООО "Виктория-Софт". Относительно другого юрлица - ООО "Укр Гейм Технолоджи" ни одного решения по непонятным причинам принято не было.