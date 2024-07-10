Также украинские компании и обычные граждане активно помогали во время разбора завалов на месте российского ракетного удара по столичной детской больнице.

Утром 8 июля 2024 года Россия осуществила варварскую ракетную атаку на мирные украинские города, в результате которой погибли более 40 человек. В частности, в Киеве под удар попало крупнейшее детское медучреждение в Европе – национальная детская специализированная больница "Охматдет", где на момент ракетного удара находилось более шести сотен маленьких пациентов.

Сразу после атаки киевляне бросились к больнице, чтобы помочь разбирать завалы и принести все необходимое для пострадавших: лекарства, одежду, продукты питания и воду. Одновременно в Украине запустили несколько крупных сборов в помощь "Охматдету", первые результаты которых в очередной раз показали единство украинцев и их способность консолидироваться ради помощи другим в трудные моменты.

Как свидетельствуют данные monobank, UNITED24 и другие заявления о прямых пожертвованиях, только в течение суток украинский бизнес и неравнодушные граждане собрали сотни миллионов гривень на восстановление разрушенных российскими ракетами корпусов детской клиники "Охматдет" и на закупку современного оборудования.

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В частности, за 28 часов в рамках сбора monobank и UNITED24 было собрано 280 млн грн. К сбору присоединились как обычные украинцы, так и крупный бизнес. Так, IT-компания Grammarly и "АТБ" перечислили по 20 млн грн, "АВТ Бавария" – 10 млн грн, сеть мультимаркетов "Аврора", monobank и группа компаний "Автострада" – по 5 млн грн, а Uber и группа IT-компаний Netpeak Group задонатили по 2 млн грн.

Кроме того, десятки крупных украинских компаний сделали индивидуальные пожертвования в пользу "Охматдета" – крупнейшие донаты в сумме по 10 млн грн на данный момент поступили от "Киевстара", Favbet, Kernel и ОККО, которые они передали непосредственно больнице и аффилированным благотворительным фондам. Еще по 5 млн грн на помощь больнице выделили инвестгруппа ICU, компании "Укрнафта" и GSC Game World, 4 млн грн поступило от киевского ЦУМа, а 3 млн грн перечислил "ПриватБанк".

Отдельные представители бизнеса, в дополнение к финансовой помощи, предоставили "Охматдету" и другую поддержку. В частности, сеть строительных магазинов "Dnipro-M" обеспечила волонтеров инструментами, гипермаркеты "Эпицентр К" предоставили технику для разбора завалов, а сети супермаркетов "АТБ", "Сильпо", "Новус", "Ашан", "Varus" и "Коло" оперативно доставляли на место теракта продукты питания и воду. Также питьевую воду для нужд больницы передали ведущие производители, в частности, "Миргородская", VODA UA и другие.

Напомним, 8 июня 2024 года Вооруженные силы РФ осуществили очередной массированный ракетный удар по Украине – один из крупнейших с начала полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года. Атаке, во время которой российские террористы применили около 40 ракет всех возможных типов, включая "Кинжал" и "Циркон", подверглись такие украинские города, как Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск и Покровск.

По состоянию на утро 10 июля известно о более 40 погибших и почти 200 раненых в результате этой атаки в разных городах Украины. Большое количество людей сейчас находится в больницах, в том числе в тяжелом состоянии.

Большим разрушениям из-за вражеской атаки подверглась и крупнейшая детская больница Украины – киевский "Охматдет". Ракеты полностью разрушили здание отделения токсикологии, а также серьезно повредили еще четыре, в том числе новый корпус больницы, который был открыт в 2021 году. Во время атаки на больницу погибли два человека, за медицинской помощью обратилось 32 раненых, с травмами были госпитализированы восемь детей. Эксперты же в один голос утверждают, что россияне целенаправленно били по детской больнице "Охматдет".