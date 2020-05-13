Президент призвал украинцев к дисциплине и ответственности.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что ближайшие дни являются ключевыми для следующего этапа смягчения карантина.

Об этом говорится в его видеообращении.

«Нам вообще несложно подписать бумажку и хоть завтра открыть метро или позволить концерты. И какими будут последствия? Миллион больных коронавирусом? И вместо смягчения придется усиливать карантин», - заявил он.

Президент попросил украинцев сравнить статистику и показатели заболеваемости COVID-19 в Украине с другими странами, в частности соседями.

«Нам удается удерживать ситуацию благодаря своевременным действиям и вашей поддержке. Давайте это продолжим. Кто из вас хочет по 20 тысяч новых больных каждый день? Кто хочет тысячи смертей каждый день? Чтобы врачи падали от переутомления? И чтобы жуткие картинки из фильмов об апокалипсисе стали реальностью на улицах вашего города? Уверен - этого не хочет никто», - сказал он.

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Поэтому президент призвал украинцев быть ответственными и делать шаги навстречу. «Носите маски, когда нужно выйти на улицу, соблюдайте меры гигиены. Каждый из нас должен быть неотъемлемой частью единого войска - и только тогда мы победим болезнь. Наше оружие - терпение, дисциплина и ответственность. Последующие дни - ключевые. Давайте соберемся и сделаем все для наступления следующего этапа смягчения карантина. Это только в наших руках», - резюмировал он.

Как сообщал УНИАН, 4 мая Кабмин продлил введенный из-за распространения коронавируса карантин до 22 мая и решил снять ряд запретов, начиная с 11 мая.

В Украине по состоянию на утро 13 мая зарегистрировано 16 тыс. 425 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 439 летальных, 3 тыс. 716 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 402 новых случая.