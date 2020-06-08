Смягчение карантина: в Украине с 10 июня откроются базы отдыха - Степанов

В частности, если в каждом конкретном регионе эпидемиологическая ситуация позволит, то там с 10 июня откроют базы отдыха.

В Украине с 10 июня ожидается переход на следующий этап смягчения карантина, который предусматривает открытие баз отдыха.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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"Согласно нашему плану выхода из карантина следующий этап начинается с 10 июня. Этот этап предусматривает, в том числе начало функционирования баз отдыха. Все эти базы отдыха могут функционировать, исходя из соблюдения правил, которые устанавливаются Министерством здравоохранения", - сказал Степанов.

Также он напомнил, что в Украине действует адаптивный карантин, и поэтому при достижении в каждом регионе отдельно необходимых показателей для перехода на следующий этап смягчения карантина, в котором предусмотрено открытие баз отдыха, то они начинают работать.

Как сообщал ранее УНИАН, в Украине зарегистрировано уже 26 999 случаев коронавирусной инфекции, за сутки подтвердилось 485 новых случаев. Жертвами болезни в Украине по состоянию на сегодня стали 788 пациентов. В то же время 12 054 пациенты выздоровели.

Киев и четыре области на сегодня не соответствуют показателям для перехода на второй этап карантина, который предусматривает ослабление противоэпидемических мер.

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