С 1 июня в Украине планируется открытие бассейнов и спортзалов

Также со следующего понедельника состоится возобновление железнодорожных и межобластных перевозок автотранспортом.

В Украине в рамках очередного этапа смягчения карантина, в случае достижения индикаторов эпидемической ситуации, с 1 июня планируется открытие бассейнов, спортзалов, возобновление образовательных занятий в группах до 10 человек, а также возобновление железнодорожных и межобластных перевозок автотранспортом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил во время онлайн-брифинга.

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«Относительно смягчения карантина, которое ожидается на 1 июня. С 1 июня, если будут достигнуты определенные индикаторы эпидемической ситуации, планируется открытие бассейнов и спортзалов. Также посещение образовательных занятий в группах не более 10 человек, например, начнут работу автошколы.

Также с 1 июня планируется запуск железнодорожного транспорта и межобластных перевозок автомобильным транспортом», - сказал он.

Ляшко отметил, что в ближайшее время на сайте Минздрава будут обнародованы противоэпидемические рекомендации, которые должны обеспечивать в бассейнах и спортзалах.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на сегодняшнее утро зарегистрировано 21 тыс. 584 случая заболевания на COVID-19, 7 тыс. 575 человек выздоровели, 644 умерли. За минувшие сутки заболели 339 человек.

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