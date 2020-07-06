В двух областях на западе разрешили смягчить карантин

Ситуация в регионах соответствует показателям для ослабления.

В понедельник, 6 июля, Львовской и Черновицкой областям разрешили ослабить карантинные ограничения, введенные из-за коронавирусной болезни COVID-19.

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Об этом говорится в сообщении Минздрава.

Так, согласно данным, Львовская область отвечает всем трем показателям, которые принимаются во внимание для разрешения ослабления карантина. Речь идет, в частности, о загруженности больниц (43%), охвате тестированием (108,6), а также инцидентности (количества случаев на 100 тысяч населения) - 10,9%.

На Буковине загруженность медучреждений - 28,37%; охват тестированием - 48,93, инцидентность - 10, 45%.

Вместе с тем ослабить карантин не могут: Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Ривненская, Тернопольская, Харьковская, Черниговская области.

Ранее УНИАН сообщал, что в Киеве решили ослабить карантин с 6 июля.

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