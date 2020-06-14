Киев и 10 областей не могут перейти на новый этап смягчения карантина – Минздрав

В 10 регионах и столице превышен показатель инцидентности заболевания.

По состоянию на 14 июня к ослаблению карантина не готовы Киев и 10 областей Украины.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения.

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В частности, для дальнейшего ослабления карантинных ограничений в регионах необходимо, чтобы количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней составляло менее 12 на 100 тысяч населения.

На сегодня показатель инцидентности составляет: Киев - 16,38, Винницкая область - 16,64, Волынская область - 33,55, Житомирская область - 13,58, Закарпатская область - 24,73, Ивано-Франковская область - 12,14, Львовская область - 26,92, Ривненская область - 25,59, Тернопольская область - 14,64, Черновицкая область - 30,74, Черниговская область - 13,23.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 14 июня в Украине зарегистрировано уже 31 тыс. 154 случаев COVID-19, из них за минувшие сутки - 648.

Наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания за прошедшие сутки зарегистрировано во Львовской области - 139, в Киеве - 66, в Закарпатской области - 49.

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