Новый этап смягчения карантина: что с сегодняшнего дня заработало, правила и условия

В рамках ослабления ограничений, в частности, открыли базы отдыха и два пункта пропуска на Донбассе.

Сегодня, 10 июня, Украина перешла на следующий этап выхода из карантина, в рамках которого произошло очередное ослабление некоторых ограничений.

Что с сегодняшнего дня заработало

С 10 июня, согласно решению Кабинета министров Украины, возобновляют работу:

два КПВВ на Донбассе;

базы отдыха и санатории;

учреждения культуры и массовые мероприятия в них.

Открытие пропускных пунктов на Донбассе: правила и требования

В зоне проведения Операции объединенных сил сегодня частично заработали два контрольных пункта въезда-выезда через линию разграничения. Речь идет о пунктах пропуска "Станица Луганская" и "Марьинка".

В частности, в КПВВ "Станица Луганская" (пешеходный) и "Марьинка" пропуск ежедневно будет осуществляться пропуск с 11:00 до 14:00.

Условия допуска лиц для пересечения линии разграничения:

необходимо быть в защитной маске или респираторе;

следует придерживаться социальной дистанции;

проведение обязательного температурного скрининга;

предоставление согласия на самоизоляцию, с использованием единого электронного сервиса "Действий дома" или обсервации".

Возобновление работы баз отдыха и санаториев

С сегодняшнего дня базы отдыха и санатории могут функционировать, исходя из соблюдения правил, которые устанавливаются Министерством здравоохранения.

При этом базы отдыха и санатории заработают в регионах, которые отвечают необходимым показателям для перехода на следующий этап смягчения карантина.

Критерии снятия ограничений в регионах

Дальнейшее ослабление карантинных ограничений в областях возможно при трех основных условиях. Речь идет, в частности, о следующих:

общее количество новых случаев коронавируса за последние 7 дней на 100 тысяч населения (инцидентность). Она должна составлять менее 12 человек на 100 тысяч населения;

загруженность коек в больницах, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Этот показатель должен быть менее 50%;

среднее количество ПЦР-тестирований (более 12 на 100 тысяч населения в течение последних 7 дней).

Как сообщал УНИАН, 5 июня в Украине состоялось очередное ослабление карантинных ограничений. Так, с 5 июня для украинцев стали доступными кафе и рестораны, а также возобновлены полеты по Украине.

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