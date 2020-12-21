Украинский блогер Дмитрий Стужук был среди тех, кто недооценивал COVID-19.

Некоторые украинские спортсмены, среди них — футболист Александр Алиев и боксер Александр Усик — до последнего не верили в опасность коронавируса.

Об этом говорится в сюжете "Украинских сенсаций" на канале 1+1.Читайте такжеВ Италии выявили первое заражение "британским" видом коронавируса

Так, Алиев сказал, что коронавирусная инфекция сильно преувеличена. Усик заявлял о COVID-19: "Люди умирают от туберкулеза, от СПИДа, а здесь, видите, грипп".

Украинский блогер Дмитрий Стужук был среди тех, кто недооценивал COVID-19, об этом он честно признался в своем последнем посте в соцсети.

"Я тоже думал, что нет никакого Ковида, пока сам не заболел. Коронавирус - болезнь не эфемерная и страшная", - писал Стужук.

"COVID-19 уложил такого большого и сильного Дмитрия в постель в самый неожиданный момент. Ему стало плохо во время отдыха в Турции. Далее - возвращение в Украину, больница и смерть", - говорится в сюжете.

Смерть Стужука от коронавируса: что известно

Украинский блогер Дмитрий Стужук умер 16 октября от осложнений, вызванных COVID-19.

После положительного теста на COVID-19 врачи настаивали на госпитализации, но мужчина отказался в пользу дома, когда увидел условия медучреждений в Киеве, где лечат инфицированных.

По словам Софии Стужук, бывшей жены Дмитрия, ночью 15 октября ему стало плохо, его срочно забрали в больницу. Мужчина находился в очень тяжелом состоянии, в реанимации, без сознания. Сначала он впал в кому, потом пережил клиническую смерть, после чего его сердце остановилось.

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Автор: Ольга Робейко