Сейчас все пострадавшие госпитализированы в стационар и получают соответствующее лечение.

В Чугуевском районе Харьковской области в одном из детских садов зафиксировали случаи недомогания детей.

Об этом сообщает пресс-служба ГП "Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины".

"По данным экстренных сообщений, полученных Чугуевским филиалом нашего учреждения от учреждений здравоохранения за период с 24.12.2021 по 28.12.2021 зарегистрировано 5 случаев инфекционных заболеваний среди детей КЗ "Новопокровское учреждение дошкольного образования (ясли-сад)" Новопокровского поселкового совета Чугуевского района", - говорится в сообщении.

Читайте также"Харьковский Стоунхендж": в городе демонтируют скандальный арт-объектСейчас все дети госпитализированы в стационар и получают соответствующее лечение.

"Основные клинические проявления заболевания: повышение температуры тела, слабость, жидкий стул, рвота. Первичный диагноз у одного заболевшего гастроэнтероколит, у 4-х - гастроэнтероколит, COVID-19", - сообщают в учреждении.

С целью локализации вспышки и своевременного установления причин его возникновения в заведении проведен комплекс противоэпидемических мероприятий, в частности: отбор проб питьевой воды, суточных проб готовых блюд и бактериологическое обследование контактных.

Кроме того, в заведении проведена санитарно-разъяснительная работа по профилактике острых кишечных инфекций.

Напомним, ранее на Харьковщине школьница издевалась над кошкой и шокировала соцсети. В ролике видно, как в темное время суток на улице молодая девушка держит животное за загривок, расстегивает нижнюю часть куртки, чтобы удобнее было бить, и ударяет кошку ногой.

Позже школьница записала видеоизвинения.

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