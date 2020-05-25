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Суд Кривого Рога не стал штрафовать мужчину за нахождение без маски возле супермаркета из-за курения

04:41, 25 мая 2020
Общество
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Украинцев не всегда штрафуют за нарушение карантина / УНИАН

Как сообщает "Первый Криворожский", соответствующее решение было принято Терновским районным судом города.

Ранее на мужчину составили протокол патрульные за нарушение правил карантина. Ему грозил штраф в 17 тысяч гривень, однако суд распорядился иначе.

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"Во время судебного заседания криворожанин сказал, что когда к нему подошли полисмены он действительно был без маски, потому что курил сигарету. Судья Ярослав Квятковский постановил закрыть дело и ограничиться устным замечанием", - пишет издание.

Как сообщал УНИАН, ранее в Кривом Роге мужчина избил копа за замечание о нарушении карантина.

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