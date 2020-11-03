Предусмотрены штрафы в размере от 3 тысяч 400 грн до 5 тысяч 100 грн.

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о штрафовании предпринимателей за допуск людей без масок в здании и транспорт.

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Как передает корреспондент УНИАН, за принятие в первом чтении правительственный проект закона "О внесении изменений в закон Украины "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения" по предотвращению распространения коронавирусной болезни (COVID-19)" (№3890) проголосовал 251 народный депутат.

Проектом предусмотрено, что к предприятиям, предпринимателей, учреждениям, организациям, которые нарушили санитарное законодательство, применяются финансовые санкции за пропуск, допуск лица в общественные здания, сооружения, общественный транспорт во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающие нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно, либо непринятие мер по пребыванию человека в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте без такого средства индивидуальной защиты.

Предприятие, учреждение, организация, гражданин - субъект хозяйственной деятельности уплачивают штраф в размере от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 3 тыс. 400 до 5 тыс. 100 грн.

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Автор: Надя Пришляк