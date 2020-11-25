За пребывание в общественных зданиях, в транспорте во время действия карантина без респираторов или масок, закрывающих нос и рот, предусмотрен штраф до 255 грн.

В Украине за четыре дня действия закона о введении штрафов за неношение масок в общественных местах составлено уже 2 тыс. 111 протоколов.

Читайте такжеОпрос Зеленского: стали известны официальные результатыКак передает корреспондент УНИАН об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.

"Уже четыре дня, начиная с 21 ноября, действует в нашей стране закон о наложении административной ответственности - штрафов за неношение масок в общественных местах. За это время было составлено уже 2 тыс. 111 постановлений о наложении штрафов непосредственно на месте", - сказал он.

Штрафы за неношение масок в Украине: что известно

6 ноября Верховная Рада приняла правительственный закон о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно предотвращения распространения COVID-19 (№ 3891).

За пребывание в общественных зданиях, в транспорте во время действия карантина без респираторов или масок, закрывающих нос и рот, грозит штраф до 255 грн.

19 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Кодекс Украины Об административных правонарушениях относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19)" № 1000-IX.

Документ дополняет статью 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях частью второй, которая предусматривает наложение штрафа в размере от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан за нахождение в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без надетых средств индивидуальной защиты, в частности респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно.

Впоследствии в полиции уточнили, при каких условиях будут штрафовать за неношение масок.

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Автор: Леся Лещенко