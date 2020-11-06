Депутат напомнил, что в альтернативном принятому сегодня закону о штрафах за неношение масок предлагалось также установить, что если работники госучреждений, в том числе, народные депутаты, нарушают масочный режим, то они должны иметь за это повышенную ответственность.

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности, народный депутат от "Слуги народа" Денис Монастырский рассказал, как можно будет привлекать к ответственности депутатов за неношение маски.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

Депутат напомнил, что в альтернативном принятому сегодня закону о штрафах за неношение масок предлагалось также установить, что если работники госучреждений, в том числе, народные депутаты, нарушают масочный режим, то они должны иметь за это повышенную ответственность.

"Я вижу возможным привлечение народных депутатов за неношение маски в зале Верховной Рады... Как это обеспечить? Это можно, например, спикер делает соответствующее замечание человеку. Если человек не реагирует, официальное видео в Верховной Раде фиксирует нарушение депутатом режима ношения масок, а Верховная Рада является общественным зданием. И тогда полиция может на выходе из Верховной Рады вручить протокол такому народному депутату", - сказал Монастырский.

Единственным вопросом, по его словам, остается то, что согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях, постановление о привлечении к ответственности составляется на месте совершения правонарушения.

"Поскольку полиция не имеет доступа в зал Верховной Рады, - здесь есть вот у меня вопрос чисто практический", - отметил председатель комитета.

Штрафы за неношение масок: как будет работать закон

6 ноября Верховная Рада приняла правительственный закон о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях о предотвращении распространения COVID-19 (№ 3891).

За это решение, без обсуждения и с последующим внесением технико-юридических поправок проголосовали 262 народных депутата из 344 зарегистрированных в сессионном зале.

Законом, в частности устанавливается, что пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно, влечет наложение штрафа в размере от 10 до 15 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 170 до 255 грн).

Кроме того, законом предусматривается реализация полномочий исполнительных комитетов (исполнительных органов) сельских, поселковых, городских советов по рассмотрению дел о таких административных правонарушениях, а также реализация полномочий органов Национальной полиции, органов государственной санитарно-эпидемиологической службы по составлению протоколов и рассмотрению дел о таком административном правонарушении.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

4 ноября на заседании Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности министр здравоохранения Максим Степанов, говоря о положениях законопроекта № 3891, отметил, что "штраф может взиматься на месте совершения административного нарушения исключительно с помощью безналичных платежных устройств".

Налагать такой штраф могут органы внутренних дел, Национальная полиция, уполномоченный орган здравоохранения, уполномоченные органы Государственной санитарно-эпидемиологической службы, а также органы местного самоуправления, добавил Степанов. Однако, по его словам, решение о наложении штрафа можно будет обжаловать в течение 10 дней.

После принятия закона первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук призвал применять меры административного воздействия к депутатам, которые не носят маски.

"Я очень рад, что мы проголосовали этот законопроект. И теперь я лично считаю, что люди, народные депутаты, которые будут находиться в зале Верховной Рады Украины без масок - они демонстрируют или упрямство, или высокомерие к только что принятому закону, или отсутствие инстинкта самосохранения. Поэтому я очень прошу применять к ним меры административного воздействия", - подчеркнул Стефанчук.

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Автор: Татьяна Поляковская