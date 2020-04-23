Стало известно, на какую сумму оштрафовали нарушителей карантина в Киеве

Полиция столицы составила 66 протоколов за нарушение режима самоизоляции и 951 протокол в отношении нарушителей карантинных ограничений.

За время действия карантинных мероприятий в бюджет Киева взыскано почти 177 тысяч гривен штрафов с лиц, нарушавших установленные ограничения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Киевский городской председатель Виталий Кличко сообщил во время онлайн-брифинга.

«В столице продолжает работать Мониторинговый центр по противодействию распространению COVID-19. В группу риска, которую контролирует центр, вошли более 40 тысяч киевлян - те, кто прибыли из стран с большим распространением вируса и те, кто контактировали с больными», - заявил он.

Кличко отметил, что мониторинговый центр уже осуществил почти 9 тысяч контактов для получения информации - звонков и опросов о самочувствии, о пребывании в самоизоляции, о контактах за последнее время. Специалисты центра дают рекомендации или необходимую помощь. В том числе и эмоциональную или психологическую поддержку.

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«Одна из главных задач работы центра - мониторинг соблюдения определенными категориями самоизоляции или обсервации. Потому что мы должны выставить максимальные препятствия для распространения вируса! Те, кто отказывается идти на контакт с центром, дальше будут иметь дело с правоохранителями. Полиция уже составила 66 протоколов за нарушение режима самоизоляции в отношении тех людей, которые пренебрегают правилами и подвергают опасности других», - сообщил мэр.

Также, по его словам, в столице открыли несколько уголовных производств по постановке граждан в опасность заражения вирусом и за нарушение карантинных ограничений. Всего за это время правоохранители составили 951 протокол в отношении нарушителей ограничений. «Из них, в частности: 179 - за пребывание без масок в общественных местах, 21 - за пребывание группой более 2 человек. По результатам разбирательств в судах в бюджет взыскано почти 177 тысяч гривен», - сказал Кличко.

Как сообщал УНИАН, в Киеве уже подтвердили более тысячи случаев коронавирус.

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