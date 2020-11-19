75% опрошенных граждан Украины поддерживают введение штрафов за пребывание в общественных местах и транспорте без масок.
Об этом свидетельствуют результаты исследования «Украина на карантине: мониторинг общественных настроений», проведенного Социологической группой «Рейтинг» 15-17 ноября 2020 г.
24% опрошенных выступают против введения штрафов.
Чаще всего штрафы поддерживают женщины и старики, самая высокая поддержка в Киеве, меньше всего - на юге.
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Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения.
Выборочная совокупность: 3000 респондентов. Метод опроса CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,8%.
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