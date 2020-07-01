Украинцев будут штрафовать за отсутствие маски: Кабмин одобрил соответствующий законопроект

Для физических лиц штрафы не большие, а для юридических - от 3400 до 5100 гривень.

Кабинет министров одобрил проект закона, которым устанавливается специальная ответственность за неношение масок гражданами.

Как передает корреспондент УНИАН, чиновники на заседании рассмотрели проект закона о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях.

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"Законопроект устанавливает специальную ответственность за неношение масок гражданами Украины. Ответственность будет предусмотрена в Кодексе об административных правонарушениях и отдельно - ответственность юридических лиц - собственников соответствующих зданий, сооружений, общественного транспорта во время пребывания граждан, которые обязаны пропускать таких граждан в указанные помещения только при наличии соответствующих масок. Устанавливаем ответственность за это", - заявил министр юстиции Денис Малюська.

По его словам, для физических лиц штрафы не большие, а для юридических - от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 3 тыс. 400 грн до 5 тыс. 100 грн).

Как сообщал УНИАН, в Минздраве допускают возможность закрытия курортов в Одессе из-за коронавируса.

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