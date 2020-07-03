Шмыгаль допустил переход на дистанционное обучение с сентября

В условиях умеренного развития эпидемии в Украине осенью начнется традиционный учебный процесс с соблюдением санитарных норм защиты детей и учителей.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о возможности дистанционного обучения в Украине осенью в случае ухудшения ситуации с эпидемией COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в ходе Часа вопросов к правительству в парламенте.

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«Что касается образовательного процесса осенью - весь мир готовится ко второй или третьей волне коронавируса, поэтому очень важно иметь возможность в условиях пандемии, которая не прекратилась, которая продолжается и нарастает в мире, учить наших детей независимо от ситуации с эпидемией и пандемией мировой, поэтому возможность дистанционного обучения мы предполагаем», - заявил он.

По словам главы правительства, сейчас в правительстве работают над тем, чтобы дистанционное обучение было качественным и полноценным.

Шмыгаль отметил, что у детей должна быть возможность в случае угрозы эпидемии проходить обучение дистанционно.

По его словам, дистанционное обучение - это только возможность. «Конечно, никто не отменяет и не собирается отменять классического традиционного образовательного процесса - это приоритет, мы также над ним работаем. В условиях умеренного развития эпидемии в Украине образовательный процесс будет начат с соблюдением элементов защиты детей, учителей - масочный режим, дистанция, дезинфекция», - подчеркнул премьер-министр.

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