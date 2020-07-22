"Готовы идти на риски": в Минздраве раскрыли особенности работы школ с 1 сентября

Ляшко рассказал об особенностях учебного процесса в условиях пандемии.

Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, как будут работать школы в новом учебном году.

Об этом сообщается на сайте Украинского радио.

Ляшко уточнил, что школы будут работать до того момента, пока район или город областного значения не попадает в красную зону - тогда заведения закрываются на период, пока проходит карантин.

"Определенные рекомендации к тому, как работают школы в зеленой, желтой и оранжевой зонах, будут. Сейчас мы их согласовываем с Министерством образования для того, чтобы выработать нормы, которые реально будут выполняться. Мы не хотим писать нормы, которые потом нельзя выполнить с учетом даже того, что нельзя обязать учащихся на протяжении шести уроков находиться в масках в зале. Мы готовы идти на риски, чтобы обеспечить обучение детей и управлять ситуацией путем адаптивного карантина", - сказал санврач.

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При этом Ляшко не исключил разделения предметов по формату их изучения.

"Возможно, какие-то предметы можно изучать дистанционно, а какие-то, находясь в школе. Впрочем, мы должны понимать также, что школа выполняет как образовательную, так и социально-экономическую функции. Работающие родители, отводя ребенка в школу, имеют некоторое время, когда они идут на работу и выполняют свои профессиональные обязанности. Ребенок в это время находится под присмотром учителей в образовательном процессе. Как только мы переходим на определенную дистанционное образование, то с ребенком должен кто-то находиться дома. Это будет влиять на возможность семьи адекватно работать и пополнять семейный бюджет", - пояснил он.

Как сообщал УНИАН, министр здравоохранения Максим Степанов допускает смешанный формат обучения в школах с 1 сентября.

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