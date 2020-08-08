Шмыгаль пояснил, как будет происходить учеба в школах с 1 сентября

По словам главы правительства, в регионах, которые относятся к «красной» зоне эпидемической опасности, будет вводиться двухнедельный карантин.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пояснил, как будет происходить учебный процесс в школах с 1 сентября учитывая пандемию коронавируса.

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В интервью для "Радио Свобода" глава правительства подчеркнул, что учебный год начнется в Украине 1 сентября.

"Нормальный учебный год. Это важно. Потому что люди переживают. Есть какие-то спекуляции, манипуляции, что все будут учиться дома, что социализация детей не произойдет. Есть масса просьб: пустите хоть в первый класс хоть на один день детей, чтобы дети увидели, что это такое. Нет. У нас учебный год начинается 1 сентября. Мы уже провели все необходимые мероприятия, совещания. Мы запустили процессы в областях. Председатели ОГА контролируют", - сказал он.

Глава правительства добавил, что в регионах, которые относятся к "красной" зоне эпидемической опасности, будет вводиться двухнедельный карантин.

"Например, если эпидемия гриппа или любая другая инфекция, то закрывают школы на 2 недели, дети учатся дома дистанционно, а потом снова идут в школу", - пояснил Шмыгаль.

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