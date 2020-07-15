В Минздраве дали прогноз, вернутся ли ученики в школу 1 сентября

Степанов отметил, что правила работы школ в условиях карантина будут касаться как учеников, так и учителей.

Минздрав и Минобразования планируют открыть школы в сентябре. Для этого ведомства разрабатывают специальные положения, регулирующие работу учреждений с соблюдением всех карантинных требований.

Об этом в эфире ТСН заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Сейчас мы вместе с Минобразования разрабатываем правила. Я думаю, что нам где-то около недели необходимо, чтобы мы уже их выдали и обнародовали. По крайней мере такие сроки мы для себя поставили. Сейчас мы говорим о том, что наши дети 1 сентября должны пойти в школу. Конечно, начало учебного процесса будет отличаться от того, что было год назад", – сказал он.

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Степанов отметил, что правила будут касаться как учеников, так и учителей.

"Конечно, будут разработаны правила с учетом социальной дистанции, количества детей, которые будут находиться в классе. Будут термоскрининги при том, как дети или работники приходят в школу. Это базовые вещи, которые будут соблюдены. Но мы очень четко все это распишем, как будут учиться наши дети и при каких условиях при необходимости в условиях адаптивного карантина может быть переход на дистанционную форму обучения – при каких признаках и критериях", – добавил Степанов.

Как сообщал УНИАН, 3 июля премьер-министр Денис Шмигаль заявил о возможности дистанционного обучения в Украине осенью в случае ухудшения ситуации с эпидемией COVID-19.

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