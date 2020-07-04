В МОН рассказали, как дети будут посещать школу с 1 сентября

Минобразования намерено наработать материалы не только безопасности санитарных условий, а еще условий обучения для того, чтобы дети получали социализацию.

В Минобразования разрабатывают несколько вариантов посещения детьми школ с 1 сентября. Выбор будет зависеть от эпидемической ситуации в стране осенью.

Об этом в интервью LB. рассказал и.о.министра образования и науки Сергей Шкарлет.

Он отметил, что пока не представляет, как дети могут пойти в первый класс дистанционно.

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«Возможно, если ситуация будет обостряться, то будет вновь дистанционный режим. Но первоклассники должны почувствовать всю социализацию в школе», – пояснил он.

В МОН есть несколько вариантов на случай усиления или ослабления карантина.

«Возможно, будет смешанная форма посещения школы – частично офлайн, частично онлайн. Возможно, будут дети по сменам ходить. Нужно наработать материалы не только безопасности санитарных условий, а еще условий обучения для того, чтобы дети получали социализацию», – уточнил Шкарлет.

Как сообщал УНИАН, ранее в Минздраве пояснили, что, несмотря на карантинные ограничения, дети перед началом учебного года в школе должны пройти медицинский осмотр, в том числе и пробу Руфье для оценки работоспособности сердца.

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