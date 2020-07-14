Школы в Украине могут заработать с 1 сентября в две смены – СМИ

График работы медперсонала при школе будет зависеть от решения администрации каждого отдельного заведения.

Министр здравоохранения Максим Степанов предположил, что с 1 сентября школы в Украине могут заработать в несколько смен.

Об этом он сообщил во время брифинга, цитирует Цензор.нет.

«Сейчас мы разрабатываем правила того, как наши дети будут учиться с 1 сентября. При рассмотрении этих вопросов и установлении соответствующего регламента, правил обучения, мы рассматриваем все без исключения ситуации, в частности и такие (когда дети будут учиться в две смены)», – сказал он.

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При этом график работы медицинских работников при школе будет зависеть от решения администрации каждого отдельного заведения.

«Скрининг температуры могут проводить и другие работники школы», – уточнил Степанов. По его словам, все эти вопросы будут затронуты в правилах, которые Минздрав разрабатывает совместно с Минобразования.

Как сообщал УНИАН, 3 июля премьер-министр Денис Шмигаль заявил о возможности дистанционного обучения в Украине осенью в случае ухудшения ситуации с эпидемией COVID-19.

4 июля исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет не исключил, что в связи с эпидситуацией обучение детей в школах частично будет переведено онлайн. По его словам, в Минобразования разрабатывают запасные варианты форматов обучения на случай обострения эпидемической ситуации.

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