Зеленский назвал условие посещения школ "в обычном режиме"

По словам президента, Украина пока технически не готова к дистанционному обучению из-за отсутствия качественного интернет-покрытие во всех уголках Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что если не будет второй волны заболевания COVID-19 в Украине, дети с 1 сентября смогут начать обучение в школах в обычном режиме.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам во время рабочей поездки в Волынскую область.

Отвечая на вопрос, с 1 сентября обучение в школах будет дистанционным или будет происходить в обычном режиме, Зеленский отметил: «Не могу вам сказать... Мы наши расчеты сказать не можем, потому что вы видите, что происходит с COVID-19 полностью по всему миру – его контролировать очень сложно, не исключением является и Украина».

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«Если отвечать про сентябрь. В принципе технически (к дистанционному обучению – УНИАН) мы еще не готовы. Если дистанционное обучение – надо, чтобы у нас 3G и 4G по всей стране. У нас действительно улучшается связь... я не знаю пока, насколько мы готовы к дистанционному обучению», - добавил глава государства.

Зеленский отметил, что проект «Всеукраинская школа-онлайн» транслировался по телевизору. «Это была исключительно наша идея, которая связана с тем, что у нас нет в стране пока что очень хорошего интернета во всех уголках нашей страны», - добавил президент.

«Мы верим, что волны не будет и дети смогут учиться в нормальной социальной сфере и будут нормально общаться», - резюмировал он.

Как сообщал УНИАН, 3 июля премьер-министр Денис Шмигаль заявил о возможности дистанционного обучения в Украине осенью в случае ухудшения ситуации с эпидемией COVID-19.

4 июля исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет не исключил, что в связи с эпидситуацией обучение детей в школах частично будет переведено онлайн. По его словам, в Минобразования разрабатывают запасные варианты форматов обучения на случай обострения эпидемической ситуации.

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