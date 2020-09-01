День знаний совпадает с днем начала учебного процесса.

Поисковая система Google выпустила по случаю Дня знаний праздничный дудл.

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День знаний совпадает с днем начала учебного процесса. Во всех школах Украины 1 сентября традиционно проходят торжества.

Первоклассникам, в частности, проводят первый урок, на котором решаются в основном организационные вопросы: закупка или выдача в библиотеке учебников, необходимых материалов для практических занятий и прочее.

Однако в сентябре 2020 года праздник Первого звонка происходит несколько по-другому. Чтобы обезопасить детей от заражения коронавирусом, администрации учебных заведений ввели социальную дистанцию и заставили школьников надеть защитные маски.

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Питание в столовых. За столом максимум четверо детей с соблюдением возрастной группы и социальной дистанции. Работники столовой обязаны носить защитные маски и перчатки.

10-минутное проветривание помещений и обязательное мытье рук.

Обязательный скрининг температуры детям и взрослым на входе.

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25 августа Министерство здравоохранения обновило противоэпидемические правила для школ во время пандемии COVID-19. В них говорится, что учащимся 1-4 классов передвижения в школах будет разрешено без использования масок или респираторов.

Антисептики должны быть установлены только на входах в школы, в дальнейшем ученики и преподаватели должны мыть руки после каждого урока.

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, сколько защитных масок на день должны иметь ученики в школах.

В Минздраве назвали условие, при котором весь класс в школе могут отправить на самоизоляцию.

Позже был обнародован алгоритм, по которому нужно действовать в случае выявления коронавирусной болезни COVID - 19 у школьника или работника учебного заведения.

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Автор: Яна Ставская