Поисковая система Google выпустила по случаю Дня знаний праздничный дудл.
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День знаний совпадает с днем начала учебного процесса. Во всех школах Украины 1 сентября традиционно проходят торжества.
Первоклассникам, в частности, проводят первый урок, на котором решаются в основном организационные вопросы: закупка или выдача в библиотеке учебников, необходимых материалов для практических занятий и прочее.
Однако в сентябре 2020 года праздник Первого звонка происходит несколько по-другому. Чтобы обезопасить детей от заражения коронавирусом, администрации учебных заведений ввели социальную дистанцию и заставили школьников надеть защитные маски.
Как еще карантин повлияет на образовательный процесс
- Питание в столовых. За столом максимум четверо детей с соблюдением возрастной группы и социальной дистанции. Работники столовой обязаны носить защитные маски и перчатки.
- 10-минутное проветривание помещений и обязательное мытье рук.
- Обязательный скрининг температуры детям и взрослым на входе.
Новый учебный год 2020: Что известно
- 25 августа Министерство здравоохранения обновило противоэпидемические правила для школ во время пандемии COVID-19. В них говорится, что учащимся 1-4 классов передвижения в школах будет разрешено без использования масок или респираторов.
- Антисептики должны быть установлены только на входах в школы, в дальнейшем ученики и преподаватели должны мыть руки после каждого урока.
- Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, сколько защитных масок на день должны иметь ученики в школах.
- В Минздраве назвали условие, при котором весь класс в школе могут отправить на самоизоляцию.
- Позже был обнародован алгоритм, по которому нужно действовать в случае выявления коронавирусной болезни COVID - 19 у школьника или работника учебного заведения.
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