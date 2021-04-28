Исследователи из Университета Миссиссоги провели исследование.

Ученые выяснили, что самые счастливые в мире люди занимаются сексом раз в неделю.

Читайте такжеПандемия стала проверкой отношений – психолог

Об этом сообщает Мaxim.

Они изучили анкеты, включавшие результаты психологических тестов, 25 510 человек в возрасте от 18 до 89 лет.

"Считается, что частые половые контакты делают человека счастливее. Наше исследование доказало, что количество контактов не повышает настроения. Достаточно заниматься сексом раз в неделю, сохраняя таким образом связь с партнером, и оставаться счастливым человеком", - сказала психолог Эми Мьюз.

Другие новости УНИАН:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Диана Могилевич