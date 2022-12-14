Правоохранители нашли оружие, георгиевские ленточки и российские флаги.

Служба безопасности провела обыски в офисах и помещениях представителей запрещенных Коммунистической партии и политической партии "Русь единая" в рамках контрдиверсионных мероприятий в Киеве, Днепре и Кривом Роге.

"В результате следственно-оперативных действий найдено оружие, георгиевские ленты и флаги страны-агрессора. Кроме того, выявлены склады с прокремлевской литературой, агитационными листовками с символикой тоталитарного режима СССР и "методички" российских пропагандистов. В них оккупанты призывают к поддержке оккупационных группировок РФ и предоставляют рекомендации относительно насильственного захвата власти в Украине", - говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

По оперативной информации, функционеры КПУ планировали использовать весь "арсенал" пропагандистских средств для проведения агитационно-массовых мероприятий в поддержку врага в случае захвата Киева и Днепропетровской области.

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Изъятые материалы направлены на экспертизу для принятия дальнейших процессуальных действий.

Как отметили в СБУ, в настоящее время в рамках уголовного производства, начатого следователями Службы безопасности по ст. 109 (действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушений и привлечения к ответственности виновных лиц.

Запрет пророссийских политических сил в Украине: что известно

В сентябре в Украине окончательно запретили деятельность пророссийской политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". 15 сентября Кассационный административный суд в составе Верховного суда отклонил апелляционную жалобу "ОПЗЖ" и, таким образом, окончательно запретил ее деятельность в Украине.

Недавно ВРУ досрочно прекратила полномочия народного депутата Юлии Левочкиной. А у экс-лидера "ОПЗЖ" Юрия Бойко хотят отобрать звание Герой Украины.