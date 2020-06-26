Известный ресторатор из Одессы Савва Либкин приготовит чахохбили (видео)

Помогать Либкину будет известный украинский предприниматель Андрей Здесенко.

Завтра в 11.00 известный одесский ресторатор Савва Либкин приготовит в прямом эфире чахохбили.

Помогать ему будет украинский предприниматель Андрей Здесенко.

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Трансляцию можно будет посмотреть на личной странице Саввы Либкина в Facebook.

УНИАН, являясь информационным партнером, будет транслировать процесс приготовления в прямом эфире.

«Будем говорить о харизме в бизнесе и вне его. И, конечно, готовить. Покажу зрителям все секреты правильного чахохбили», - пообещал Либкин.

Эфир пройдет в одесском ресторане «Дача». С 12.30 блюдо будут подавать гостям.

Отметим, чахохбили - традиционная второе блюдо грузинской кухни, разновидность рагу. Название происходит от слова ხოხობი, хохоби («фазан»), поскольку в древности ее готовили именно из этой птицы. В 21 веке фазана обычно заменяют курицей. Также обязательными компонентами чахохбили является помидоры, пряности и чеснок.

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