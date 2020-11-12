Услугами салонов красоты в выходные дни нельзя будет воспользоваться.

Во время карантина выходного дня в Украине, который будет действовать с 14 по 30 ноября, в субботу и воскресенье салоны красоты работать не будут.

Об этом УНИАН сообщили на горячей линии Минздрава. Там отметили, что на выходных будут работать только перечисленные ранее министерством заведения.

Ранее 12 ноября на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что карантин выходного дня предусматривает, что в субботу и воскресенье будут работать только транспорт, магазины, торгующие продуктами питания, кормами, медицинскими изделиями, аптеки, обменные пункты и финансовые учреждения, автозаправочные станции (за исключением зон питания).

Все остальное, подчеркнул он, - спортивные залы, фитнес-центры, учреждения культуры, ТРЦ, магазины, торгующие непродовольственными товарами, будут закрыты. Читайте такжеВ еще одном областном центре решили не вводить карантин выходного дня (видео)

Карантин выходного дня в Украине: что известно

11 ноября Кабмин принял решение о введении с 14 ноября карантина выходного дня.

В выходные дни дополнительно к ограничениям, предусмотренным в будни, будет запрещена деятельность:

заведений питания,

торговых центров,

культурных заведений,

спортзалов,

фитнес-центров,

учреждений размещения, в том числе гостиниц (кроме тех, которые выполняют социальные функции).

С 10 до 12 часов определяются приоритетными часами для обслуживания пенсионеров.

Когда действует карантин выходного дня, время

Так называемый карантин выходного дня будет действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

Он вводится с этих выходных, предварительно - на три недели.

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Автор: Ольга Робейко