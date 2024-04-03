За 80 тысяч гривень с каждого уклонисты получали от виртуального проводника онлайн-указания по навигации.

В Одесской области с выстрелами задержали пятерых мужчин призывного возраста, которые бежали в непризнанное Приднестровье, но попали в противотанковый ров. Как рассказали в Южном региональном управлении ГПСУ, сотрудники Подольского отряда обнаружили в Раздельнянском районе пятерых нарушителей.

Выяснилось, что они хотели незаконно пересечь государственную границу и попасть в приднестровский регион Молдовы. За это должны были заплатить по 80 тыс. гривень админу телеграмм-канала, за что получали от виртуального проводника онлайн-указания по навигации.

Говорится, что "путешественники" услышали голосовые предупреждения от пограничников о необходимости остановиться, но наоборот - ускорились. Путешествие уклонистов завершилось, когда они попали в противотанковый ров на границе и правоохранители открыли предупредительный (в воздух) огонь.

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"Предупредительные выстрелы и противотранспортный ров стали более убедительными. Всех участников "пробежки" задержали во рву, за считанные метры до госграницы", - рассказали в управлении.

За злостное неповиновение законному распоряжению пограничников в отношении беглецов составлены протоколы об админправонарушении по ст. 185-10. Также им придется отвечать по ч. 2 ст. 204-1 - "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Дальнейшую судьбу мужчин решит суд.

Задержание уклонистов на границе

В Одесской области пограничники нашли в фуре двух уклонистов, которые направлялись в Молдову в ящике для белья. Мужчины нашли перевозчика до границы, которым оказался 45-летний дальнобойщик из Николаевской области. Объявления об услугах такого трансфера были в одном из мессенджеров. Цена с одного "клиента" колебалась от 2700 до 3400 долларов с авансовым платежом в 100 долларов. Стоимость зависела от уровня комфортабельности перевозки и конечной точки маршрута. Согласно согласованному с дальнобойщиком плану, окончательный расчет за "лакшери" путешествие за границу мужчины должны были платить уже на территории Молдовы. Перевозчик встречался с клиентами в Одессе. Сначала мужчины размещались в кабине водителя, а уже при выезде из города занимали свои места в соответствии с "приобретенными билетами": один - на верхнем спальном месте, другой - в ящике для белья.

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