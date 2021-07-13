Молодые люди утверждали, что выступают за мир, размахивая флагом страны-агрессора.

В центре Киева группа молодых людей распивала алкоголь, размахивая российским флагом.

Как пишет один из столичных Телеграмм-каналов, инцидент произошел в самом центре города на Майдане Незалежности.

Автор видео подошел к ним с возмущением и требованиями убрать флаг страны агрессора, на что получил отказ и ответную агрессию.

"Какого оккупанта?... Мы братья, мир, мы не за войну, ты понимаешь? Мы за мир!", - заявила ему одна из девушек.

На уточняющие вопросы, являются ли они гражданами Украины, молодые люди ответили утвердительно, заявив, что они приехали из Херсона как "туристы". Автор ролика иронически спросил, приветствуется ли в Херсоне "русский мир", на что девушка ответила, что "он приветствуется везде".

На аргументы об агрессии России по отношению к Украине "туристы" твердили, что они выступают за мир. На записи хорошо видно, что "херсонцы" находятся в состоянии алкогольного опьянения, больше всего среди них пьян молодой парень.

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"Мы не за войну, ты понимаешь? Мы за дружбу!", - наперебой твердили они.

Примечательно, что вместе с российским флагом они держали украинский. В итоге флаг РФ был порван, а его владельцев предупредили об ответственности за использование символики страны-агрессора.

Подробнее смотрите на видео:

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Автор: Иван Бойко