Шмыгаль призвал Всеукраинский совет церквей объединить усилия в борьбе с COVID-19 в период зимних праздников.

Премьер-министр Денис Шмыгаль призвал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО) объединить усилия в борьбе с COVID-19 в период зимних праздников.

Об этом глава правительства заявил во время встречи с представителями религиозных организаций, в которой также приняли члены Кабинета министров, сообщает правительственная пресс-служба.

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«Сейчас мы приближаемся к важным зимним религиозным праздникам: Рождеству Христову, Хануке, Святого Николая, Крещению и тому подобное. В период празднования могут возникать большие скопления людей. Поэтому нам нужно принять совместные меры, чтобы минимизировать количество заболеваний», - отметил премьер-министр.

По его словам, правительство и Всеукраинский совет церквей показали эффективное взаимодействие весной. Поэтому премьер выразил уверенность, что такой подход будет продолжен, и он даст результат в будущем.

В свою очередь, заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что Минздрав в будущем готов рассмотреть норму, которая работала раньше, об ограничениях количества людей в храмах на метр квадратный площади здания.

На встрече также обсуждались вопросы беспрепятственного ввоза гуманитарных грузов, проблемы беженцев, вопросы капелланства, а также предоставления благотворительной помощи.

Коронавирус в Украине: последние данные

За сутки в Украине обнаружили 14575 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 549 детей и 613 медработников.

За сутки госпитализировано – 1728 человек; летальных случаев – 229; выздоровели – 7845 человек; тестирований за сутки – 70752 (в частности методом ПЦР – 45957, методом ИФА – 24795).

За все время пандемии в Украине заболело 598085 человек.

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Автор: Тамара Отовская