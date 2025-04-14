Журналисты обратили внимание на контакты "ТК-Групп" с враждебными контрагентами.

Скандал вокруг одного из основных поставщиков одежды для нужд Минобороны "ТК-Групп" и ее владельца Александра Соколовского набирает обороты.

В СМИ появились новые детали, которые подтверждают токсичные связи компании с сателлитами в России, пишет издание "Информатор".

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"Недавно СМИ обнародовали новую информацию о том, что группа компаний "ТК-Групп" в 2022 году проводила финансово-хозяйственные операции с сомнительными контрагентами, одним из которых является ООО "Рыбницкая фабрика нетканных материалов" (т.н. "ПМР"), которая имеет счета в россии и куда перечисляет часть прибыли. То есть - финансирует российскую экономику и армию рф. Этот факт еще больше поражает своим цинизмом, если учесть, что и Минобороны ("Государственный оператор тыла"), и поставщики всегда декларируют, что 80% закупленных вещей производятся на территории Украины. Но, как утверждают обнародованные факты, более 90% продукции, которая поставляется в ГП "ДОТ" в интересах ВС Украины, производится на территории Китая и в других странах и необходимых мощностей для производства таких объемов в Украине в "ТК-Групп" нет", - говорится в материале издания.

Журналисты обратили внимание, что "контакты "ТК-Групп" и пророссийских контрагентов продолжались и позже, в 2024 году включительно".

Так, издание опубликовало таможенную декларацию от сентября 2024 года на закупку за рубежом у якобы узбекской компании OOO "ARK EKO TEKSTIL" 30000 погонных метров ткани:

Кроме того, журналисты узнали, что учредителем узбекской компании является российская ООО "Инвест гранит", которая зарегистрирована в России.

"Казалось бы, все хорошо. Узбекистан - это не россия и даже не непризнанная пророссийская Приднестровская часть республики Молдова. Однако элементарная проверка информации в Интернете позволяет установить, что учредителем узбекской компании является российская ООО "Инвест гранит", которая зарегистрирована в рф, город иваново, ул. жиделева, д. 21 оф. 236. Дальше - больше. На сайте компании четко указано, что узбекская OOO "ARK EKO TEKSTIL" является иностранной вариацией российской компании и никаких других учредителей или инвесторов у компании, кроме российских, нет и никогда не было", - отмечают авторы материала.

Журналисты обращают внимание на моральную составляющую проблемы:

"Вопрос нравственности ведения бизнеса с российской компанией в условиях полномасштабного вторжения россии в Украину с целью полностью уничтожить наше государство, к сожалению, не теряет своей актуальности. Тем более, когда речь идет об обеспечении и, наконец, о жизни наших военнослужащих. Между тем "ТК-Групп" продолжает получать контракты ГП "Государственный оператор тыла" на десятки миллиардов гривен. Шел 4 год полномасштабного вторжения рф...".

Напомним, ранее в СМИ сообщали, что Александр Соколовский, владелец "ТК-Групп", монополизировавшей поставки одежды ВСУ, может быть совладельцем фабрики в Приднестровье.

Журналисты отмечали, что владелец одного из крупнейших текстильных поставщиков "ТК-Групп" Александр Соколовский первым заявил о чрезмерном внимании со стороны правоохранителей. Он обратил внимание на постановление суда, опубликованное в открытом доступе, по расследованию следователями ГБР схем по отмыванию средств на закупках одежды для нужд Министерства обороны.

"Соколовский традиционно обвинил правоохранителей в "предвзятости", "необоснованном давлении" и "преступных намерениях" по отношению к "честным предпринимателям", которые "добросовестно платят налоги и обеспечивают рабочие места" и заявил, что вся история "шита белыми нитками". В то же время СМИ начали более детально изучать содержание претензий правоохранителей и присматриваться к фигуре владельца "ТК-групп" и оказалось, что "белые нити" дела скандального поставщика МО вполне могут оказаться "крепкими канатами", связывающими Соколовского не только с серыми схемами поставки некачественной продукции, но и бизнесом в непризнанном Приднестровье, который оплачивает счета в московском "Сбербанке", - писали журналисты.