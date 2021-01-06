В Харьковской области задержан россиянин, который незаконно пересек границу, чтобы отпраздновать Рождество с родственниками.
Как сообщается на странице Государственной пограничной службы в Facebook, сегодня вблизи населенного пункта Токаревка Дергачевского района задержали мужчину, который незаконно пересек границу с Россией.
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Мужчина пытался скрыться от пограничников в заснеженном рве. "Он не учел, что тепловой силуэт человека на холодном снегу очень хорошо "видит" тепловизионная камера", - отмечают в ГПСУ.
Мужчина хотел отпраздновать Рождество с родственниками в Украине, а из-за непогашенных кредитов он был ограничен в праве выезда из РФ.
В ГПСУ отмечают, что за незаконное пересечение государственной границы Украины на россиянина составлены материалы административного производства. Его дальнейшую судьбу решит суд.
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