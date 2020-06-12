В Госпродпотребслужбе рассказали о нарушениях карантина ресторанами: до 70 случаев ежедневно
В Украине ежедневно проводятся рейды по заведениям общепита с проверкой соблюдения карантина, введенного из-за пандемии коронавируса.
Об этом рассказал столичного управления Госпродпотребслужбы Олег Рубан, передает "Громадське радио".
"Если говорить сегодня о ресторанах, об их порядке работы в эпидемию, то мы видим нарушение карантинных мероприятий в ресторанных комплексах. На сегодня разрешено в городе Киеве, как и в восьми регионах, работать ресторанным комплексам и заведениям общественного питания только на террасах под открытым небом и на вынос. Если есть люди внутри, то есть опасность поражения и заболевания людей", - отметил он.
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По его словам, в каждом регионе ежедневно проводятся рейды мобильными группами при участии районных администраций, управления благоустройства и муниципальной охраны, Госпродпотребслужбы.
"И каждый день мы фиксируем по 50-70 нарушений действующих нормативов. И я думаю, с сегодняшнего дня, учитывая неснижение заболеваемости в общем в городе Киеве, будет усилена эта работа по всему городу", - подчеркнул Рубан.
Ранее Рубан сообщил, что коронавирус был обнаружен в 35 столичных ресторанах, магазинах и супермаркетах.
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