В Госпродпотребслужбе рассказали о нарушениях карантина ресторанами: до 70 случаев ежедневно

Ресторанам Киева и еще восьми регионов разрешено работать в режиме на вынос.

В Украине ежедневно проводятся рейды по заведениям общепита с проверкой соблюдения карантина, введенного из-за пандемии коронавируса.

Об этом рассказал столичного управления Госпродпотребслужбы Олег Рубан, передает "Громадське радио".

"Если говорить сегодня о ресторанах, об их порядке работы в эпидемию, то мы видим нарушение карантинных мероприятий в ресторанных комплексах. На сегодня разрешено в городе Киеве, как и в восьми регионах, работать ресторанным комплексам и заведениям общественного питания только на террасах под открытым небом и на вынос. Если есть люди внутри, то есть опасность поражения и заболевания людей", - отметил он.

Читайте такжеСтало известно, когда в Украине могут открыть кинотеатры

По его словам, в каждом регионе ежедневно проводятся рейды мобильными группами при участии районных администраций, управления благоустройства и муниципальной охраны, Госпродпотребслужбы.

"И каждый день мы фиксируем по 50-70 нарушений действующих нормативов. И я думаю, с сегодняшнего дня, учитывая неснижение заболеваемости в общем в городе Киеве, будет усилена эта работа по всему городу", - подчеркнул Рубан.

Ранее Рубан сообщил, что коронавирус был обнаружен в 35 столичных ресторанах, магазинах и супермаркетах.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram