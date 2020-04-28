Правоохранители наведались в ресторан Тищенко из-за скандала с его работой во время карантина (фото, видео)

На момент визита правоохранителей в ресторане посетителей не было.

Столичные правоохранители проверили столичный ресторан «Велюр» народного депутата Николая Тищенко, поскольку в СМИ появилась информация о его работе во время карантина.

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Как сообщается на сайте нацполиции, на момент визита правоохранителей в ресторане посетителей не было.

Полицейские разъяснили ограничения в период карантина и взяли у администратора заведения обязательства относительно работы таких учреждений только в онлайн-режиме.

Отмечается, что информация о работе учреждения, которая появилась в сети, была зарегистрирована в Журнале Единого учета заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и прочих событиях.

Напомним, 27 апреля журналисты Bihus.Info опубликовали сюжет о том, что ресторан "Велюр", принадлежащий Тищенко, продолжает работать, несмотря на введенный в стране карантин в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Как сказано в расследовании, заведение открыто для народных депутатов, бизнесменов, экс-чиновников и партнеров олигарха Игоря Коломойского.

В ответ Тищенко заявил, что заведение не работает для посетителей и на данный момент является «своеобразным штабом», в котором иногда проходят редкие встречи. Он уверяет, что в «Велюре» встречается со своими помощниками, которые готовят «большую програму трансформации Киева».