Ресторан "Велюр" готов заплатить штраф, если он нарушил закон - Тищенко

При этом депутат уверяет, что лично это проконтролирует.

Народный депутат Украины из фракции "Слуга народа" Николай Тищенко уверяет, что "Велюр" готов заплатить штраф, если ресторан действительно нарушил закон.

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Об этом он сообщил на своей странице в Facebook в воскресенье.

"Хочу вам официально заявить, "Велюр" готов заплатить штраф, если ресторан действительно нарушил закон. Если нарушения были зафиксированы, директор ресторана оплатит штраф в эту же секунду! И я лично это проконтролирую. Со своей стороны, я - Николай Тищенко, как гражданин Украины, своими руками буду готовить обеды для киевских врачей до окончания карантина", - написал Тищенко и разместил фото, на котором он готовит еду.

Как сообщал УНИАН, в выпуске программы "Наши деньги с Денисом Бигусом" от 27 апреля говорилось, что столичный ресторан "Велюр", который связывают с народным депутатом от "Слуги народа" Тищенко, принимает VIP-гостей во время карантина. Также во время карантина, говорилось в расследовании, ресторан посещал и сам Тищенко.

В ответ депутат написал в своем Instagram: "Журналисты "Бигус.инфо" якобы поймали меня "на горячем" возле ресторана "Велюр" и косвенно сделали вывод о том, что мне карантинные законы не писаны. Само по себе это не так".

"Да, действительно в ресторане "Велюр" иногда проходят личные встречи. По слогам читайте - "личные встречи". Единичные встречи. Это своеобразный такой штаб. Но ресторан не работает для посетителей. Нет никаких нарушений и близко", - подчеркнул он.

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Тищенко заверил, что строго соблюдает карантинные меры, и уверен, что "только разрыв социальной дистанции и временное ограничение общественной активности позволит нам сдержать распространение инфекции". А в "Велюре" он встречается со своими помощниками.

"С небольшим количеством людей, которые так или иначе готовят большую программу... преобразования города Киева. Потому что я категорически устал жить в неопрятном и все более неуютном городе. Я хочу другого качества жизни", - заверил он.

Он добавил, что ему сейчас "невероятно стыдно" от того, что его "редкие, единичные гости вынуждены выходить из ресторана... голодными".

28 апреля полиция проверила информацию СМИ о работе ресторана "Велюр" во время карантина. Как сообщил сотрудник Голосеевского управления полиции Андрей Вернигора, администратор заведения открыл вход в ресторан и пустил полицейских внутрь.

По словам полицейского, "в заведении посетителей не было, там находились несколько сотрудников", разъяснили администратору ресторана нормы о соблюдении карантина и ответственность за его нарушение. Администратор написал объяснение и обязательства о запрете заведениям общественного питания принимать посетителей в период карантина.

30 апреля председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия высказал мнение, что Тищенко должен быть наказан за работу своего ресторана во время карантина.