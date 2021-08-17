Мужчина с бледно-синим цветом лица упал на перроне, у него случился сердечный приступ.

В метро Киева полицейский спас жизнь пассажира. Правоохранитель не растерялся, когда увидел без сознания мужчину на перроне, он реанимировал его в течение 20 минут. У пассажира случился сердечный приступ.

Об этом Отдел коммуникации полиции Киева сообщил в Facebook.

"Правоохранитель Максим Троценко провел сердечно-легочную реанимацию с помощью дефибриллятора, навыки по применению которого получил на курсах по оказанию первой доврачебной помощи", — рассказали в Отделе.

Инцидент произошел на станции метро "Нивки". Работница подземки обратилась к правоохранителю и сообщила ему о том, что один из пассажиров потерял сознание на платформе. Полицейский быстро отреагировал, когда увидел мужчину с бледно-синим цветом лица.

Он использовал дефибриллятор, который размещен на станции метро, тем самым он спас мужчине жизнь. У пассажира был сердечный приступ.

"Я увидел, что лицо мужчины стало бледно-синего цвета, едва билось сердце и медленное дыхание, потому сразу взял стационарный дефибриллятор и начал сердечно-легочную реанимацию. Пытался сделать все так, как учили на курсах доврачебной помощи. Реанимация длилась около 20 минут, после чего мужчина пришел в себя. Далее на станцию прибыли медики и госпитализировали больного в больницу", — рассказал о своем героическом поступке полицейский.

Читайте такжеНа месте расстрела Небесной сотни установили выставку СССР: происшедшего столкновения (фото, видео)Однако сам коп не считает, что в его поступке есть героизм. По словам полицейского, спасать людей и помогать всем, кто в этом нуждается, — его обязанность.

Врачи скорой помощи, которые забрали пассажира с сердечным приступом в больницу, высоко оценили действия правоохранителя. Полицейский вовремя и правильно помог человеку и действительно спас ему жизнь.

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Автор: Полина Кузенко