Дмитрий Разумков заболел коронавирусом / фото УНИАН
Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, заболевший COVID-19, продолжает находиться дома на самоизоляции и работать удаленно.
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Об этом журналистам сообщила его пресс-секретарь Ольга Туний.
"Дмитрий Александрович продолжает находиться дома на самоизоляции и работать удаленно. Очень надеемся, что уже скоро будет в обычном режиме", - отметила она.
Коронавирус во власти: последние новости
- 11 ноября Разумков заявил, что заболел COVID-19.
- 12 ноября первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук сообщил, что также получил положительный тест на коронавирус.
- 14 ноября Министр здравоохранения Украины Максим Степанов получил положительный тест на COVID-19.
- Верховная Рада с 18 по 20 ноября отменила пленарные заседания, поскольку заболели многие депутаты и работники аппарата.
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