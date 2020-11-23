Дмитрий Разумков заболел коронавирусом / фото УНИАН

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, заболевший COVID-19, продолжает находиться дома на самоизоляции и работать удаленно.

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Об этом журналистам сообщила его пресс-секретарь Ольга Туний.

"Дмитрий Александрович продолжает находиться дома на самоизоляции и работать удаленно. Очень надеемся, что уже скоро будет в обычном режиме", - отметила она.

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Автор: Татьяна Поляковская